Pronóstico de Colombia vs. Bolivia: la IA predice si la selección irá al Mundial

La última vez que Colombia y Bolivia se enfrentaron fue el año pasado, en El Alto. Foto: EFE - Luis Gandarillas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia recibe este jueves a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla en por la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas. Este partido puede marcar el regreso de la tricolor a un Mundial, tras el sinsabor que dejó la ausencia en Catar 2022.

Se enfrentan dos equipos con realidades muy distintas: mientras la selección de Néstor Lorenzo depende de sí misma y llega con un historial favorable en casa frente a los bolivianos, la verde se aferra a una posibilidad matemática de sumar para llegar a la última jornada con chances de luchar el repechaje.

El historial reciente es contundente. Desde que las clasificatorias se disputan bajo el formato de todos contra todos, Colombia ha recibido siete veces a Bolivia en territorio nacional y siempre salió vencedora. Son siete triunfos en siete partidos y ni un solo gol en contra.

Historial favorable en Barranquilla

La mayoría de esos compromisos tuvieron lugar en el calor húmedo del Metropolitano de Barranquilla, aunque en dos ocasiones se trasladaron al estadio El Campín de Bogotá. El resultado, en cualquier caso, fue idéntico: superioridad absoluta del cuadro cafetero.

Tras un inicio de eliminatorias muy sólido y un subcampeonato en la Copa América 2024, el equipo de Lorenzo bajó un poco su nivel en la segunda parte del calendario, pero sigue dependiendo de sí mismo para amarrar el cupo y una victoria en cualquiera de los dos juegos que tiene por delante lo sellarían.

¿Qué dice la IA sobre el partido entre Colombia vs. Bolivia?

Según la proyección de Chat GPT, lo más probable es que Colombia confirme la hegemonía frente a Bolivia con una victoria clara en Barranquilla. El modelo anticipa un marcador de 2-0 a favor de la tricolor, lo que mantendría la tradición de no conceder goles frente a los del altiplano.

🎥"El objetivo primordial es conseguir el cupo a la cita mundialista" David Ospina, arquero Selección Colombia🎙️🗣️#LaSeleNosUne🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴



🔴En vivo, aquí: https://t.co/3el3knb6NR pic.twitter.com/3D1m6PoZOv — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 3, 2025

Gemini, la inteligencia artificial de Google, también coincidió con dicho marcador. Tomo en cuenta el contexto histórico, la ventaja de localía, la nómina actual de la selección colombiana. Por lo tanto, de acuerdo con las dos herramientas más consolidadas del mercado, la clasificación al Mundial luce encaminada.

Colombia supera por cuatro puntos a Venezuela y, más allá de su propio resultado en Barranquilla, puede asegurar el cupo si Argentina derrota a la vinotinto en Buenos Aires, en el que será el último partido por los puntos de Lionel Messi en el Monumental.

Con ese escenario, la tricolor tendría en el bolsillo su tiquete a Estados Unidos, México y Canadá 2026, y lo haría con la tranquilidad de cerrar el ciclo eliminatorio sin mayores apuros. Ahora, cabe resaltar que cualquier pronóstico pasa a ser solo un número cuando la pelota empiece a rodar este jueves en el Metropolitano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador