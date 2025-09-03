Así quedaron los cuartos de la Copa BetPlay 2025 tras la clasificación de Nacional

Edwin Cardona (centro) es uno de los referentes de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.

En un duelo intenso ante Deportes Quindío, equipo de la segunda división, el verdolaga rescató un empate 2-2 en los últimos segundos, aunque la serie ya estaba prácticamente definida. Nacional había ganado en Medellín por 4-0 y en Armenia el global terminó por 6-2.

Brandon Caicedo ilusionó al Quindío con un doblete a los minutos 12 y 73, pero Nacional respondió en el cierre con dos golazos de Jesús Andrés Sarmiento, quien igualó el marcador al 82 y al 90+1.

Con la clasificación en el bolsillo, el conjunto paisa espera ahora al ganador de la llave entre Santa Fe y Alianza.

América ganó, Millonarios perdió

América hizo respetar el Pascual Guerrero con un 2-0 sobre Atlético Bucaramanga (2-1 en el global), resultado que le permitió remontar la serie y meterse a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.

La victoria llega como un bálsamo en medio de la crisis: el equipo es último en la Liga BetPlay con apenas cinco puntos y se quedó sin técnico tras la salida de Diego Gabriel Raimondi, quien dejó un balance de 15 partidos dirigidos, cuatro victorias y un rendimiento del 33,3 %.

Con Alex Escobar en el banquillo interino, la ‘Mechita’ mostró carácter, pegó temprano con un autogol y sentenció antes del descanso con el tanto de Andrés Mosquera. Ahora, se medirá en la siguiente fase a Junior, que dejó en el camino a Atlético Cali.

Por su parte, Millonarios tropezó en su visita a Envigado y cayó 1-0 en el Polideportivo Sur, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

El conjunto embajador lució sin ideas frente al empuje de la Cantera de Héroes, que se impuso con gol de Tomás Santiago Soto al minuto 13. Aunque los azules intentaron reaccionar por las bandas, carecieron de claridad y no lograron inquietar en ataque.

La serie quedó abierta y se definirá en El Campín, el martes 16 de septiembre a las 8:10 p.m., donde Millonarios deberá buscar la remontada para avanzar.

Medellín, además, derrotó a Fortaleza y evitó la tanda de penaltis al último minuto tras un gol de Léider Berrío que dejó la serie 2-1.

El martes, Deportivo Pereira se ganó su pase a cuartos tras una intensa serie contra Real Cundinamarca, la cual se tuvo que resolver por los tiros desde el punto penalti.

Resultados de la ida de los octavos de la Copa BetPlay 2025

Envigado 1 - Millonarios 0

Resultados de la vuelta de octavos de la Copa BetPlay 2025

Martes

Cundinamarca 2 - Deportivo Pereira 1 (GBL 5-5) (Penaltis: 3-4)

Atlético Cali 2 - Junior 0 (GBL 2-2) (Penaltis: 1-4)

Miércoles

América 2 - Bucaramanga 0 (GBL 2-1)

Medellín 2 - Fortaleza 1 (GBL 2-1)

Quindío 2 - Nacional 2 (GBL 2-6)

Martes 9 de septiembre

Santa Fe vs. Alianza (GBL 1-1)

Martes 16 de septiembre

Millonarios vs. Envigado (GBL 0-1)

Jueves 2 de octubre

Once Caldas vs. Deportivo Pasto (GBL 2-1)

Emparejamientos de cuartos de final de Copa BetPlay 2025

Medellín vs. ganador del Santa Fe vs. Alianza

Pereira vs. ganador del Millonarios vs. Envigado

América vs. Junior

Nacional vs. ganador del Once Caldas vs. Pasto

