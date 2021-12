Mbappé: “Al final te preguntas si vale la pena marcar 50 goles si no ganas”

Mpabbé en uno de sus compromisos con el club parisino.

Kilyan Mbappé habló en entrevista con el canal del su club, PSG, en donde mencionó que en la pasada temporada tuvo grandes resultados a nivel individual, con más de 40 goles, se fijó en el presente ganar títulos puesto que para él, es lo que realmente cuenta.

El joven delantero reconoció que tuvo “un súper año individual” pero no consiguió ganar con su equipo ni el campeonato francés ni la Liga de Campeones. ”Al final, te preguntas si vale la pena marcar 50 goles si no ganas. Digamos que esta vez, preferiría marcar menos, hacer pases decisivos y que nos llevemos el campeonato y la Liga de Campeones”.

De igual manera, mencionó la importancia de obtener triunfos a nivel personal, pero comparó las mismas glorias a nivel grupal, “los objetivos individuales están bien, pero si no ganas, no los disfrutas más mucho. De modo que el objetivo de ganar títulos, es lo más importante”. También reconoció que las estadísticas son importantes para él porque es algo que queda, pero, “para marcar la historia, no solo está el factor estadístico”.

No es solo cuestión de establecer factores diferenciales, también el sentimiento hace parte de esa ecuación, “hay que crear emoción y es una cuestión de equilibrio. Creo que cuando tienes grandes jugadores en tu entorno, lo mejor es que estén contentos porque tú también te vas a beneficiar. Aunque no marques, vas a disfrutar y vas a ganar títulos, que para eso estamos también”.

El manejo de los vestuarios es de las cosas que más inquieta a los aficionados y al mundo del fútbol en realidad, sobre todo cuando se cuenta con grandes personalidades en el camerino, Mbappé dice llevarse bien con sus compañeros, “Trato de ayudar a todos para convencernos porque es importante que todos estemos en la misma sintonía para ganar y que cada uno pueda brillar”.

La presión es importante, por eso el francés explicó: “necesito presión y para mí es algo positivo, también me gusta, no tengo ningún problema con eso. Es más, creo que eso impide a que no esté desconcentrado y ayuda a que sea más regular en el equipo.”