La anécdota de Quintero sobre Dembélé: “Nunca en mi vida vi un tipo tan talentoso”

El mediocampista colombiano recordó su primer contacto con el francés, actual Balón de Oro.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
23 de septiembre de 2025 - 09:29 p. m.
El jugador del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé celebra levantar el trofeo del Balón de Oro masculino durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro du Châtelet en París, Francia, el 22 de septiembre de 2025. Dembélé ganó el Balón de Oro 2025.
El jugador del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé celebra levantar el trofeo del Balón de Oro masculino durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro du Châtelet en París, Francia, el 22 de septiembre de 2025. Dembélé ganó el Balón de Oro 2025.
Foto: EFE - Mohammed Badra
Ousmane Dembélé es el futbolista del momento tras consagrarse con el Balón de Oro 2025. La estrella del París Saint-Germain superó en la votación a Lamine Yamal, del Barcelona, y se convirtió en el sexto jugador francés en conquistar el máximo galardón individual del balompié mundial.

En medio de la noticia, volvió a hacerse viral una entrevista de Juan Fernando Quintero, en la que recordó sus primeros días compartiendo vestuario con el ‘mosquito’ en el Rennes de Francia, club en el que coincidieron.

La anécdota con Dembélé

El 10 de River Plate relató que una reunión de plantilla marcó su primer encuentro con el hoy Balón de Oro.

“Empiezo a entrenar y a los 15 días hubo una reunión. Y veo a un negrito que entra, flaquito, y me saluda. Y yo digo como: uy, ¿quién es este man? Pero me dicen: ojo con ese man, es un crack. Y yo lo miro y me quedo asustado”.

Luego llegó el entrenador y le dice a Juanfer que él era Ousmane Dembélé, quien no venía hace 15 días y va a pedir disculpas.

“Les pido disculpas, pero al entrenador no”

“Se para Dembélé a la mitad y dice: les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no. Yo me quería ir, pero renové. Yo sé que dentro de un año ya me voy. Gracias”

Y arrancó el entrenamiento: “Uno, dos. Se pasaba a todos. Y yo decía: ¿quién es este man? Le decía: no, Ousmane, ¡¿qué?!”

Nunca en mi vida vi un tipo tan talentoso. Con 17 años es imposible que patee así con las dos piernas y con esa personalidad”, mencionó Quintero para Enfocados.

¿Cómo le fue a Quintero y Dembélé en Rennes?

Quintero defendió los colores del Rennes en la temporada 2015-16 de la Ligue 1, en la que disputó 14 partidos (nueve como titular), con un saldo de un gol y dos asistencias, para un total de 3 participaciones directas en anotaciones.

Por su parte, Dembélé jugó 29 encuentros con el Rennes, en los que marcó 12 goles y entregó cinco asistencias, antes de dar el salto a Borussia Dortmund.

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

