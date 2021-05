Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona, volvió a hablar sobre los señalamientos que recaen sobre él tras la muerte del astro argentino.

Luego de casi siete meses de la muerte de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, quien fue su médico, volvió a referirse a los señalamientos que hay en su contra por una supuesta responsabilidad en el fallecimiento del ídolo argentino.

“Hay errores conceptuales muy marcados. La medicina hoy en día se basa en la evidencia, en lo que se pueda demostrar. y se llegó a un punto donde justifican cualquier cosa. Ahora, esa justificación tiene que ser analizada rigurosamente. El análisis de la pericia médico-oficial está llena de sesgos. Fue un evento agudo repentino”, afirmó Leopoldo Luque para Telefé Noticias.

Alrededor de la muerte de Maradona hay muchos intereses. Las polémicas entorno a su herencia y a la posible responsabilidad de su cuerpo médico en el fallecimiento del exjugador argentino siguen resonando y la historia parece extenderse con el paso de los días.

El médico de Maradona se mantiene en su postura de no asumir toda la responsabilidad sobre posibles descuidos en la salud del ídolo argentino. “Yo no quiero desligarme de la responsabilidad. Lo que tampoco quiero es que la responsabilidad de todos caiga sobre mí (...) Todo el mundo sabía del problema. Vos podés elegir hacerte cargo del problema o tirárselo a otro. Todo el mundo sabía de los problemas. La familia también. Ahora, vos tenés gente que lo puede ayudar, o gente que critica solamente. Todos sabemos lo que busca esa gente que sale en la tele... yo no lo tengo. Me podés investigar mis cuentas bancarias. Yo a Diego no le robé, no lo usé”.

Asimismo, Luque comentó que: “Yo soy neurocirujano, tenía una buena relación con Diego y jamás me adjudiqué rol de cardiólogo o de clínico. Yo lo llevé dos veces a hacer chequeos para que los especialistas lo evalúen. En vida no tenía ningún síntoma. Nunca lo vi hinchado como dijeron”.

Leopoldo Luque no tiene temor por ir a prisión, pues confía en la justicia argentina. Sin embargo, se refirió a todo lo que se dice en medios de comunicación y volvió a pedirle perdón a los familiares de Maradona: “Lo poco que puedo escuchar (por lo que se encuentra en los medios) es de lo que me avergüenzo. Es lo que quieren mostrar, pero borran toda una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento y pido perdón, tanto a la familia como a la gente que lo quería mucho”.