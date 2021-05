La fiscalía argentina a cargo de la investigación del deceso de Diego Maradona anunció este domingo que allanó el “domicilio y consultorio” del médico de cabecera del exjugador, fallecido el miércoles por un paro cardíaco, y que le inició una investigación en su contra.

Como parte de las “tareas investigativas”, se consideró necesario “solicitar allanamientos en el domicilio y consultorio del médico Leopoldo Luque”, dijo en un comunicado, la Fiscalía General de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

Según la agencia estatal Telam, Luque fue “imputado de homicidio culposo” citando fuentes judiciales.

Las fuentes judiciales aclararon a Télam que esta notificación no implica un llamado a indagatoria ni una medida restrictiva de la libertad, sino que se le informa que está siendo objeto de una investigación por la posible comisión del mencionado delito.

“¿Quieren saber de qué soy responsable? De amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida, de mejorársela hasta lo último, de eso soy responsable”, dijo en rueda de prensa con medios de televisión, entre sollozos.

Luque, de 39 años, se consideró “un amigo” de Maradona y lo veía “como a un papá, no como a un paciente”. Dijo no saber porque no había un desfibribilador en caso de paro cardíaco en la casa de Tigre, al norte, pero aclaró que no era él un médico de cabecera.

“Yo soy neurocirujano (lo operó de un hematoma en la cabeza el 3 de noviembre). Soy la persona que se ocupaba de él. Estoy orgulloso de todo lo que hice. No tengo nada que ocultar. Estoy a disposición de la justicia”, dijo.

“Diego era inmanejable. Tenía que haber ido a un centro de rehabilitación. No quería. Hay otros profesionales actuando. Él no quería ni un acompañante terapéutico. Una psiquiatra pidió una ambulancia siempre en la casa. No sé de quién es la responsabilidad de no que se puso la ambulancia”, afirmó.

Luque dijo que Diego “estaba muy triste, quería estar solo, y no era porque no quisiera a sus hijas o a su familia, o a cualquiera de los que lo rodeaban”.

“Era bravo (fuerte carácter). No sé de su entorno. No había ni buenos ni malos. No sé si lo llevaron a la cancha de Gimnasia (el día del cumpleaños, 30 de octubre) pero yo lo vi mal, no me pareció bien”, afirmó el médico.

La muerte de Maradona, uno de los grandes de la historia del deporte, causó conmoción en cada rincón del planeta y un encadenamiento de homenajes pocas veces visto en estadios de todo el mundo y no sólo de fútbol.