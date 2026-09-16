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Messi, Neymar y James nos recuerdan que el fútbol con el que crecimos se está despidiendo

La generación que aprendió a amar el fútbol viéndolos jugar, ahora debe aprender a verlos marcharse.

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Daniel Bello
Daniel Bello
16 de septiembre de 2026 – 01:55 p. m.
Lionel Messi, Neymar Jr. y James Rodríguez anunciaron que sus etapas representando a sus selecciones llegaron a su fin.
Lionel Messi, Neymar Jr. y James Rodríguez anunciaron que sus etapas representando a sus selecciones llegaron a su fin.
Foto: Archivo Particular - Archivo Particular

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Hay despedidas que pertenecen a un futbolista y otras que, de alguna manera, también nos pertenecen. Los retiros de Lionel Messi, Neymar y James Rodríguez de sus selecciones cierra una etapa del fútbol sudamericano, pero también obliga a una generación a aceptar algo que durante años pareció imposible y es que los ídolos con los que crecimos también envejecen.

Messi, Neymar y James fueron tres formas distintas de entender el fútbol, pero compartieron algo y es que llegaron a convertirse en los rostros de una época. Durante años estuvieron ahí,…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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Comentarios
  • Rod(0igrf)Hace 27 minutos
    James hace rato dejó de ser el jugador brillante que vimos en 2014. Desde ahí, su declive fue pronunciado, y todo por sus malas decisiones. Lo mantivieron en la selección por intereses económicos… y por años engañaron a muchos equipos de diversas ligas.
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