Messi y su reveladora entrevista sobre PSG: “No fue como esperaba”

Messi ofreció una entrevista para el programa "Soñé que Volaba", dirigido por Migue Granados, del canal Olga. La charla tuvo lugar en la casa del astro argentino en Miami, Estados Unidos. Foto: Canal de YouTube "Olga"

Miguel Granados es un humorista y productor argentino de 37 años. Lanzó un canal de streaming en 2023, llamado “Olga”. Conduce el programa “Soñé que Volaba” y transmite todo sus contenidos por Twitch y YouTube.

Granados tuvo la oportunidad de hablar con el capitán de la selección de Argentina, Lionel Andrés Messi. El crack oriundo de Rosario, conversó sobre su estadía en la liga de fútbol de Estados Unidos (MLS por sus siglas en inglés), su familia, su vida personal y su futuro en el combinado tricampeón mundial.

Sin embargo, el tema que más llamó la atención de los medios internacionales fue las palabras que tuvo hacia su antiguo club, París Saint-Germain.

¿Cómo juega Lionel Messi en el Inter de Miami?

“Se me nota mucho en la cancha cuando estoy feliz”, dijo Messi al ser preguntado por su estado de animo. Para nadie es un secreto que Lionel disfruta día a día de su fichaje por el Inter de Miami de la MLS. Sin embargo, el campeón del mundo señaló que cumple un horario y llega temprano a todos los entrenamientos, igual que todos sus compañeros.

“En cierto punto es más relajado”, aseguró el argentino sobre el nivel de la liga estadounidense. El exjugador del FC Barcelona afirmó que parte de su decisión de dejar de competir al más alto nivel en Europa, fue descomprimir toda la presión que significa jugar en el Viejo Continente.

En el último partido del Inter de Miami por la MLS, Messi salió al minuto 37 y prendió las alarmas en las tribunas y en Argentina con una posible lesión, pero hasta el momento Lionel sigue siendo evaluado por el cuerpo médico. En ese encuentro, Inter de Miami venció 4-0 a Toronto FC.

¿Cómo vive Lionel Messi es Estados Unidos?

En la entrevista con Migue Granados, el jugador de la selección de Argentina dijo que se levanta a las 7 de la mañana, desayuna con su esposa (Antonella) y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro), los lleva al colegio y se va a entrenar. Vuelve a la una de la tarde para almorzar con su esposa y pasar tiempo juntos.

A eso de las tres de la tarde recoge a sus hijos de la escuela y los lleva a entrenar a las filiales del Inter de Miami. También señaló que Thiago (el mayor) es tranquilo y reservado, pero que Mateo (el del medio) es extrovertido y muy hablador. Messi dijo que Antonella era una mamá de 24 horas y muy precavida con cualquier cosa que pueda ocurrir con sus hijos durante los viajes.

Por último, el futbolista más ganador en la historia del fútbol, no le cierra la puerta a tener un cuarto hijo y que esta vez sea una niña.

¿Cómo es Lionel Messi en su vida personal?

“Por ahí tenés un mal día o te paso algo, que sé yo, y te agarran en un momento de mierda y el que viene a pedir la foto no entiende. Como le decís ‘no estoy de humor, no tengo ganas’”, señaló Lionel Messi sobre los momentos en que algunos fans se acercan para pedirle una fotografía.

Messi confesó que en realidad es cortante para responder por WhatsApp y prefiere escribir mensajes que enviar notas de voz. También dijo que, aunque la convivencia con la nueva camada de jugadores argentinos en la selección los ha hecho amigos, con quienes es más cercano es con Ángel Di Maria, Javier Mascherano, Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi, jugadores con los que perdió la final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.

¿Jugará Lionel Messi el Mundial de 2026?

“Yo me preparo y juego igual que lo hice siempre, pero también hay una realidad. Tengo más años, tengo mil partidos atrás y bueno el tiempo pasa para todos”.

Messi afirmó que prefiere no pensar en el futuro y disfrutar de su presente y que lo único que se plantea a futuro con la selección argentina es la Copa América de Estados Unidos 2024.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre el París Saint-Germain?

“Champions, liga, Copa América, Mundial, esos son los premios importantes. Después los premios individuales son un lindo reconocimiento, pero lo importante es lo otro”, algo que el astro argentino no pudo disfrutar en el PSG y ahora recuerda con tranquilidad.

“La verdad que no fue lo que esperaba, pero las cosas pasan por algo y si bien ahí yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”, se refirió Messi a su estadía en la capital francesa.

Por último Lionel dijo que entendió que las cosas cambiaron en París cuando volvió de levantar la Copa del Mundo en Catar 2022. “Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, aparte de mis otros 25 compañeros, pero bueno”, aseguró el futbolista argentino sobre la negativa del PSG de reconocerle su logro en el Mundial, algo que sí ocurrió con sus otros compañeros de Argentina en sus respectivos clubes.

