“Mi vida se me está yendo de las manos”, pedido de ayuda de Dani Osvaldo

Dani Osvaldo hizo parte de la selección italiana en fútbol entre 2011 y 2013. Foto: azzurri

La confesión de Dani Osvaldo, ex jugador del Espanyol, que ha compartido en Instagram es impactante y muy dura. El italoargentino, con gran talento, ha tenido una vida personal complicada desde hace años debido a su separación de la periodista Daniela Ballester. Debido a esto, decidió expresar su preocupación y solicitar ayuda pública para abordar sus problemas de salud mental y su enfermedad en un video de 10 minutos.

“Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones, alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería contar y compartirlo con ustedes”, dijo Osvaldo. “Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado. No hago nada productivo con mi vida. No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme a veces”.

Afirmó que dejar el fútbol lo sorprendió profundamente y que no pudo soportarlo: “En el pasado fui un futbolista de elite, era una persona completamente diferente, llena de seguridades, confianza. Soy una persona la cual no reconozco y me está costando salir de esto. Es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Quiero decir esto para que si alguien está viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale”.

Este mensaje es un pedido de ayuda. Hay que ser muy valiente para compartirlo y exponerse así. Ojalá Dani Osvaldo pueda salir de esta situación horrible. pic.twitter.com/CAYYK9pG4I — VarskySports (@VarskySports) March 14, 2024

Pidió disculpas y compartió su deseo de volver a ser el de antes. “Vuelvo a repetir. No me quiero victimizar con esto, sino, de alguna manera, obligarme a no volver a caer en los mismos errores. Y siento que, si todos saben lo que me está pasando, ya no me voy a poder escapar y voy a tener que solucionarlo. Espero que me entiendan y ojalá pueda volver a ser el de antes algún día nada más”.

Disculpas a Daniela Ballester

En el video también pidió disculpas a su expareja, la periodista Daniela Ballester. Los primeros rumores de una crisis de pareja aparecieron a mediados de enero, a poco menos de un mes de confirmarse el noviazgo. Finalmente, a inicios de este mes ambos anunciaron su separación e ignoraron los escándalos sobre una supuesta infidelidad.

Osvaldo aseguró que la acusación de infidelidad fue mentira. “Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, dijo el exjugador en el video.

¿Quién es Dani Osvaldo?

Daniel Osvaldo es un exjugador argentino-italiano que debutó en 2004 y acabó su carrera deportiva en 2020. El Pistolero logró marcar 87 goles en su carrera, lo que le permitió destacar en la liga italiana, especialmente en la Roma.

Osvaldo también hizo parte de la selección de Italia entre 2011 y 2013. Además, jugó en equipos como Inter, Fiorentina, Juventus, Bologna, Espanyol de Barcelona y Boca Juniors, entre otros.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador