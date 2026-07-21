Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Michael Olise envuelto en un lío con la madre de su hija a quien todavía no conoce

El extremo derecho de Bayern Múnich, compañero de Luis Díaz, es acusado de dar una cuota alimenticia “ridícula” por su primogenita de 20 meses.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de julio de 2026 - 09:57 p. m.
Michael Olise durante el partido por el tercer lugar en el Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, el sábado 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos.
Michael Olise durante el partido por el tercer lugar en el Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, el sábado 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras su cuarto lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Francia, Michael Olise, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, enfrenta una acusación de Fatima Zaunbrecher, una mujer alemana con la que tiene una hija. En parte, por el monto mensual de la manutención para la menor.

De acuerdo con el medio BILD, Olise conoce la existencia de su primogenita, Aaliyah Noor, desde su nacimiento en 2023 y la reconoció después de una prueba de ADN. Sin embargo, según la madre de la bebé de 20 meses, el jugador francés no la conoce en persona y nunca se ha comunicado con ella.

Le puede interesar: ¡Oficial! Liverpool cerró el fichaje de un colombiano sub-17 campeón continental

¿Qué pasa con Michael Olise y su hija?

De acuerdo con Zaunbrecher, ella y Michael Olise mantuvieron una relación por Instagram en 2022, la cual se extendió por dos años hasta que quedó embarazada. Desde entonces, Olise se ha comunicado a través de su abogado.

La alemana de 34 años también declaró al medio de su país, BILD, que el futbolista se sometió a una prueba de paternidad. El resultado positivo confirmó que el francés era el padre de la menor, reconociéndola legalmente.

Sin embargo, desde entonces, Fatima Zaunbrecher ha estado en la gestión para que su hija, Aaliyah Noor, conozca a su padre. Además, la mujer declaró que también está en busca de que Michael Olise aumente su cuota alimenticia.

Es una cantidad ridícula. Me destroza ver la crueldad con la que alguien puede tratar a su propia hija”, dijo la expareja del jugador de Bayern Múnich. Por el momento, el galo no ha hecho una declaración pública sobre el tema.

Le podemos recomendar: Luis Díaz volverá a Bayern Múnich antes de finalizar julio: fecha de regreso y primer rival

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FIFA

Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Norteamérica 2026

Selección de Francia

selección francesa

Francia

Bayern Múnich

Michael Olise

Luis Díaz

Fatima Zaunbrecher

Lucho Díaz

Aaliyah Noor

qué pasa con Michael Olise y su hija

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.