Michael Olise envuelto en un lío con la madre de su hija a quien todavía no conoce

Michael Olise durante el partido por el tercer lugar en el Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, el sábado 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras su cuarto lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Francia, Michael Olise, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, enfrenta una acusación de Fatima Zaunbrecher, una mujer alemana con la que tiene una hija. En parte, por el monto mensual de la manutención para la menor.

De acuerdo con el medio BILD, Olise conoce la existencia de su primogenita, Aaliyah Noor, desde su nacimiento en 2023 y la reconoció después de una prueba de ADN. Sin embargo, según la madre de la bebé de 20 meses, el jugador francés no la conoce en persona y nunca se ha comunicado con ella.

Le puede interesar: ¡Oficial! Liverpool cerró el fichaje de un colombiano sub-17 campeón continental

¿Qué pasa con Michael Olise y su hija?

De acuerdo con Zaunbrecher, ella y Michael Olise mantuvieron una relación por Instagram en 2022, la cual se extendió por dos años hasta que quedó embarazada. Desde entonces, Olise se ha comunicado a través de su abogado.

La alemana de 34 años también declaró al medio de su país, BILD, que el futbolista se sometió a una prueba de paternidad. El resultado positivo confirmó que el francés era el padre de la menor, reconociéndola legalmente.

Sin embargo, desde entonces, Fatima Zaunbrecher ha estado en la gestión para que su hija, Aaliyah Noor, conozca a su padre. Además, la mujer declaró que también está en busca de que Michael Olise aumente su cuota alimenticia.

“Es una cantidad ridícula. Me destroza ver la crueldad con la que alguien puede tratar a su propia hija”, dijo la expareja del jugador de Bayern Múnich. Por el momento, el galo no ha hecho una declaración pública sobre el tema.

Le podemos recomendar: Luis Díaz volverá a Bayern Múnich antes de finalizar julio: fecha de regreso y primer rival

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador