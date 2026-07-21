¡Oficial! Liverpool cerró el fichaje de un colombiano sub-17 campeón continental

El colombiano Samuel Martínez posa por primera vez con la camiseta del Liverpool. Foto: Liverpool

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Tercer colombiano en firmar con ‘Los Reds’. Liverpool anunció este martes 21 de julio de 2026 el fichaje del joven de 17 años, Samuel Martínez. El chico, campeón sudamericano Sub-17 con Colombia, dejará su club actual en el país, Atlético Nacional, y se unirá el próximo año a la academia del equipo inglés.

Así lo informó públicamente la escuadra seis veces campeona de Europa a través de un comunicado. “El centrocampista ofensivo se unirá a las filas de la Academia Red antes de la temporada 2027-2028, tras completar su fichaje”, posteó Liverpool, que recientemente viene ligado a Colombia.

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Samuel Martínez, tercer colombiano fichado por Liverpool

Alessandro Frigerio Payán, nacido en Tumaco de madre colombiana, pero de padre suizo, fue el primer jugador colombiano en ser contratado por el cuadro británico. Sin embargo, nunca pudo debutar profesionalmente vestido de rojo.

Un problema con su permiso de trabajo en Inglaterra durante 1933 le impidió jugar con ‘Los Reds’, condenándolo a una serie de préstamos por Europa. Desde ahí, tuvieron que pasar casi 100 años para ver a otro colombiano en Liverpool.

En 2022, Luis Fernando Díaz Marulanda llegó a Merseyside procedente de Porto de Portugal por EUR 60 millones, convirtiéndose, hasta acá, en el único jugador tricolor en jugar con Liverpool, obteniendo una Premier League en 2025.

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Liverpool, próximo destino de Samuel Martínez

Volviendo a Samuel Martínez, el joven jugador seguirá un año más en Nacional, antes de unirse a Liverpool. Todo esto en busca de que el muchacho de 17 años pueda llegar a territorio inglés con la mayoría de edad cumplida.

Martínez participó en los seis partidos de la selección de Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub-17 2026. Registró tres asistencias, incluyendo una en la victoria 3-0 en semifinales contra Brasil y otra en la victoria por 4-0 en la final con Argentina.

Ya siendo campeón del torneo prejuvenil continental, disputado en abril, Samuel Martínez atrajo la atención de algunos de los clubes más importantes de Europa gracias a su rendimiento en ese certamen con la selección.

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