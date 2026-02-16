Logo El Espectador
Miguel Ángel Borja habló de su frustrado paso por Cruz Azul y su sueño de jugar el Mundial

El delantero cordobés de 33 años se ilusiona con ser uno de los elegidos por Néstor Lorenzo para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
16 de febrero de 2026 - 05:02 p. m.
El delantero colombiano Miguel Borja de River Plate falla un penal en la última jugada, dándole la derrota al equipo en el partido del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino entre River Plate y Gimnasia, disputado en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires el 2 de noviembre de 2025.
Foto: AFP - ALEJANDRO PAGNI
Miguel Ángel Borja ha pasado meses muy turbulentos en el fútbol. Luego de su no tan amistosa salida de River Plate en Argentina y su no traspaso a Cruz Azul de México, el jugador colombiano terminó en el Al Wasl Football Club de los Emiratos Árabes Unidos, donde hoy reside y es una de las figuras.

En entrevista con el VBar Caracol, el delantero cordobés relató que ha sido de su carrera en los últimos días y cuál es su objetivo a corto plazo. Una meta que tiene nombre y apellido y está muy relacionada con la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 a disputarse en junio de este año.

Borja en la selección de Colombia

“Yo llegué, hice los exámenes médicos, todo salió bien. Pero bueno, el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”, dijo Borja sobre su llegada a México. A pesar de llegar con toda su familia el 26 de diciembre de 2025, luego de tres fechas decidió regresar a Colombia.

“Se estaba todo saliendo de control. Yo llegué y le demostré al profesor con cada entrenamiento las ganas y el deseo con el que llegué. El problema fue otro”, confesó el ex atacante de Atlético Junior, Palmeiras y Atlético Nacional.

El jugador de 33 años explicó que eligió Cruz Azul para jugar luego de su paso por River Plate porque creyó que sería el club que lo acercaría al Mundial 2026. Sin embargo, el camino lo fue llevando hacia el continente asiático.

Borja en los Emiratos Árabes Unidos

Esta es una liga que compite a un alto nivel”, reseñó Borja sobre el fútbol en Oriente Medio. Incluso, el delantero de Tierralta confía en que su rendimiento en Al Wasl Football Club lo lleve a la selección de Colombia para el Mundial.

Además, el artillero de Córdoba tuvo palabras para el seleccionador del combinado patrio, Néstor Lorenzo. “Desde el primer día que tomó la selección me llamó. Eso para mí tiene un valor y un significado muy importante”,

Adicionalmente, Miguel Ángel Borja también tuvo declaraciones sobre su salida de River Plate, la cual no se dio de la mejor forma. “No fue porque yo no tenía la capacidad, es porque el equipo muchas veces no engranaba”, afirmó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

