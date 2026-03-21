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Las dos espectaculares asistencias de Richard Ríos para el triunfo de Benfica: video

El equipo luso ganó 3-0 y se afianzó en la segunda posición de la Liga de Portugal, la cual es liderada por Porto.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de marzo de 2026 - 10:45 p. m.
Vangelis Pavlidis (iz) y Richard Ríos (d) luego del 2-0 de Benfica sobre Vitória de Guimarães durante la fecha 27 de la Liga de Portugal en el Estádio da Luz de Lisboa este sábado 21 de marzo de 2026.
Vangelis Pavlidis (iz) y Richard Ríos (d) luego del 2-0 de Benfica sobre Vitória de Guimarães durante la fecha 27 de la Liga de Portugal en el Estádio da Luz de Lisboa este sábado 21 de marzo de 2026.
Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO
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Los colombianos en el exterior no dejan de brillar. Este sábado 21 de marzo de 2026, Richard Ríos dio dos asistencias en la victoria 3-0 de su equipo, Benfica, frente a Guimarães por la jornada 27 de la Liga de Portugal. El ex Palmeiras otorgó el primer pase gol del encuentro para Gianluca Prestianni.

Eso ocurrió apenas a los 14 minutos de empezado el cotejo. Ya en el segundo tiempo, minuto 55, Ríos volvió a ser importante para su escuadra con otra asistencia. Esta vez para el delantero griego Vangelis Pavlidis. El artillero de 27 años ya acumula 21 goles en la liga y compite por la bota de oro.

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Finalmente, en el 74′, Beni Mukendi cerró el partido con un autogol que finiquitó el compromiso a favor de Benfica. Un club del que hace parte Richard Ríos desde mediados del año pasado y es dirigido por el mítico entrenador José Mourinho, ganador de la UEFA Champions League con Porto en 2004.

¿De qué va Benfica en la Liga de Portugal?

El cuadro de Lisboa marcha segundo en la tabla de posiciones con 65 puntos luego de 27 fechas. Solo lo aventaja Porto con 69 unidades y un partido menos. Más atrás, en el tercer lugar, emerge el Sporting de Lisboa con 62.

En este último equipo también brilla un colombiano, Luis Javier Suárez. El delantero es el máximo goleador del rentado nacional con 23 goles en 24 partidos. En el segundo lugar está Vangelis Pavlidis, compañero de Ríos, con 21.

Tanto Richard Ríos como Luis Suárez están convocados para la doble fecha FIFA de marzo con la selección de Colombia. El combinado patrio jugará contra Croacia el jueves 26 de marzo y cerrará la gira por Estados Unidos contra Francia el domingo 29.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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