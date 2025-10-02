Logo El Espectador
Mire el golazo de Daniel Muñoz con Crystal Palace en la Conference League: video

El lateral de la selección de Colombia se reportó con gol en el arranque de Crystal Palace en la Conference League de la UEFA, el primer torneo internacional en la historia del club.

Fernando Camilo Garzón
02 de octubre de 2025 - 06:48 p. m.
Así celebró Daniel Muñoz su tanto con Crystal Palace.
Foto: Crystal Palace, vía X
Crystal Palace vivió un día histórico en la Conference League y el protagonista fue un colombiano.

Daniel Muñoz Mejía quedó inscrito como el primer futbolista en marcar un gol para el club inglés en competencias europeas, al abrir el marcador en el partido contra Dinamo Kiev en el partido que el Palace ganó 2-0.

El lateral antioqueño apareció en el área rival al minuto inicial del compromiso y con un certero cabezazo, tras centro de Yeremy Pino, envió el balón al segundo palo para el 1-0. Para el segundo tiempo, Eddie Nketiah fue el autor del otro tanto.

Video: así fue el gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Estreno soñado para Crystal Palace y Daniel Muñoz

Fue el estreno soñado para los londinenses en torneos continentales y una página dorada en su historia.

Muñoz, que ya venía destacando en la Premier League, confirma así su gran temporada: en 2025 ha participado directamente en 11 goles (cinco tantos y seis asistencias), más que cualquier otro defensor del campeonato inglés.

Un aporte que ratifica su peso ofensivo y lo convierte en pieza clave para el presente europeo del Crystal Palace.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

