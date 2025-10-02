Logo El Espectador
Deportivo Cali vs. Libertad: hora, TV y dónde ver la Libertadores Femenina 2025

El cuadro azucarero, vigente campeón de la Liga Femenina, se mide a las paraguayas en el arranque del torneo internacional.

Fernando Camilo Garzón
02 de octubre de 2025 - 04:30 p. m.
Las jugadoras de Deportivo Cali, celebrando su título de la Liga Femenina.
Las jugadoras de Deportivo Cali, celebrando su título de la Liga Femenina.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán
Deportivo Cali afronta este viernes su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2025 frente a Libertad de Paraguay.

El conjunto azucarero llega con la motivación intacta tras conquistar la Liga Femenina hace un par de semanas, en una final en la que superó a Independiente Santa Fe y confirmó su buen presente.

Con ese impulso, las caleñas viajan a Argentina con la ilusión de firmar una campaña histórica en el máximo torneo continental de clubes.

El debut será a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) este 3 de octubre y se podrá ver en Win Sports.

Cali integra el Grupo B junto a Libertad, Nacional de Uruguay y Club Universidad de Chile, tres rivales de peso que medirán la solidez del campeón colombiano.

El calendario marca tres duelos clave en primera fase: tras el estreno ante Libertad, Cali se medirá el lunes 6 de octubre con Nacional a las 2:00 p.m., y cerrará el grupo el jueves 9 frente a Universidad de Chile, también a las 2:00 p.m.

Con la base que logró el título local, las azucareras apuestan a trascender y a convertirse en protagonistas de la Libertadores.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

