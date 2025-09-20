No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Mourinho debutó con goleada en Benfica: 3-0 a AVS con Richard Ríos como titular

El colombiano jugó los 90 minutos en la cómoda victoria de las ‘Águilas’, que quedaron a cinco puntos del Oporto.

20 de septiembre de 2025 - 08:02 p. m.
El entrenador portugués del Benfica, José Mourinho, sonríe durante el partido de fútbol de la liga portuguesa entre el AVS Futebol SAD y el SL Benfica en el estadio CD Aves de Vila das Aves, el 20 de septiembre de 2025.
Foto: AFP - MIGUEL RIOPA
José Mourinho comenzó su segunda etapa al frente de Benfica con una cómoda victoria 0-3 este sábado en la cancha del AVS en Vila das Aves. El colombiano Richard Ríos fue titular y jugó todo el encuentro.

Heorhiy Sudakov abrió el marcador para el conjunto visitante en el tramo final de la primera parte, y el delantero griego Vangelis Pavlidis dobló el marcador de penalti antes de la hora de partido.

Franjo Ivanovic firmó el tercero de un Benfica que se colocó segundo en la tabla a cinco puntos del líder Oporto, que cuenta con un partido menos.

El veterano técnico portugués, de vuelta al frente de las ‘Águilas’ 25 años después, celebró con furia el tercer gol, pateando un cono.

El técnico de 62 años, que también dirigió en el pasado al Oporto antes de recalar en 2004 en el Chelsea, visitará Do Dragao en dos semanas.

Mourinho, que pasó por Real Madrid, Manchester United, o Inter de Milán, fue destituido por e Fenerbahce turco en agosto, antes de reemplazar a Bruno Lage en el Benfica.

