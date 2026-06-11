Mourinho es nuevo entrenador de Real Madrid: inicia su segunda etapa en el Bernabéu

El entrenador portugués fue confirmado como nuevo técnico del conjunto blanco y firmó contrato hasta 2029. Foto: EFE - ESTELA SILVA

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José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid. Trece años después de su salida, el club español confirmó el regreso del entrenador portugués, quien asumirá nuevamente el mando del equipo en un momento de crisis deportiva y tras una temporada por la inestabilidad dentro y fuera del campo.

La decisión pone fin a semanas de especulación y abre un nuevo capítulo en la relación entre una de las figuras más influyentes y polémicas de la historia reciente del club blanco. Mourinho, que dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, regresa con la misión de reconstruir un proyecto que no ha conseguido responder a las expectativas en las últimas campañas.

Una apuesta por un viejo conocido

La elección del técnico portugués fue el desenlace de un proceso que comenzó cuando la dirigencia decidió que el proyecto encabezado por Álvaro Arbeloa no tendría continuidad. En la búsqueda de un sucesor aparecieron dos candidatos principales: Jürgen Klopp y Mourinho.

Sin embargo, el entrenador alemán dejó claro que esperaba una oportunidad con la selección de Alemania, lo que abrió definitivamente el camino para el regreso del portugués. Aunque públicamente negó cualquier acercamiento, el acuerdo ya estaba encaminado desde las últimas semanas de la temporada.

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Finalmente, tras la confirmación de Florentino Pérez al frente de la institución, el anuncio se hizo oficial. Mourinho firmó contrato hasta junio de 2029 y se convierte en el entrenador más costoso en la historia del club, luego de que el Madrid desembolsara 15 millones de euros para ejecutar su cláusula de salida.

El cuerpo técnico que lo acompañará

El portugués llegará acompañado por un grupo de colaboradores de confianza con los que trabajó recientemente.

Su equipo estará conformado por Joao Tralhao y Pedro Machado como asistentes técnicos, António Dias como preparador físico, Roberto Merella en labores de análisis y Nuno Santos como entrenador de porteros. Además, el club estudia incorporar a un integrante de la casa para desempeñar un papel similar al que tuvo Aitor Karanka durante la primera etapa de Mourinho en Madrid.

Un regreso en medio de la tormenta

La vuelta de Mourinho se produce en un contexto complejo para el Real Madrid. El equipo acumula dos temporadas sin conquistar títulos de gran relevancia y ha quedado lejos de los objetivos marcados tanto en Liga como en competiciones coperas y europeas.

La campaña más reciente estuvo marcada por episodios de tensión dentro del vestuario, conflictos disciplinarios y el creciente descontento de la afición, reflejado en varias protestas desde las tribunas del Santiago Bernabéu.

Ante este panorama, la directiva optó por recurrir a una figura que ya conoce la presión del entorno madridista y que dejó una huella imborrable durante su primer paso por la institución.

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El legado de su primera etapa

Mourinho llegó al Real Madrid en 2010 en un momento complicado para el club. En aquel entonces, el equipo acumulaba seis temporadas consecutivas sin superar los octavos de final de la Liga de Campeones y siete años sin alcanzar las semifinales del torneo.

Durante sus tres temporadas con el conjunto blanco consiguió clasificar al equipo a tres semifinales consecutivas de Champions y conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Para Florentino Pérez, el principal mérito de aquel ciclo fue haber devuelto la competitividad a un equipo que buscaba recuperar protagonismo en Europa. Sin embargo, su legado sigue siendo objeto de debate entre aficionados y analistas.

Una figura que nunca pasa desapercibida

Más allá de los resultados, Mourinho protagonizó algunos de los episodios más recordados del fútbol español en la última década. Sus enfrentamientos con rivales, jugadores, entrenadores, árbitros y medios de comunicación marcaron una era de enorme intensidad alrededor del club.

Tras abandonar el Madrid en 2013, continuó su carrera en Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica. En ese recorrido sumó nuevos títulos, entre ellos una Premier League, una Europa League y una Conference League.

Ahora, a los 63 años, vuelve al escenario donde vivió algunos de los momentos más intensos de su trayectoria. El Real Madrid apuesta nuevamente por el carácter, la experiencia y la personalidad de un entrenador que rara vez genera indiferencia.

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