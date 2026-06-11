México venció a Sudáfrica en el partido inaugural y abrió con triunfo el Mundial 2026

Con un tanto de Julián Quiñones, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, y otro de Raúl Jiménez, México superó a Sudáfrica en el estreno de la Copa del Mundo y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A. Foto: EFE - Sashenka Gutiérrez

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La selección de México comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de 2026 al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el estadio Azteca. El conjunto local fue superior durante gran parte del encuentro y encontró en Julián Quiñones, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, al protagonista de una jornada histórica.

El atacante fue el encargado de marcar el primer gol de la Copa del Mundo 2026, un tanto que encaminó la victoria de los anfitriones en el estreno del torneo.

Quiñones abrió el camino para México

Desde los primeros minutos, México mostró intensidad y empujó respaldado por el ambiente del Azteca. Raúl Jiménez tuvo la primera oportunidad clara del compromiso, aunque el arquero sudafricano respondió de buena manera para evitar la caída de su arco.

La insistencia mexicana tuvo recompensa al minuto nueve. Una presión alta provocó un error en la salida de Sudáfrica y el balón terminó en los pies de Julián Quiñones, quien definió con potencia para establecer el 1-0, convirtiéndose en el autor del primer gol del Mundial.

Tras la anotación, el equipo local mantuvo el control del partido. Quiñones continuó siendo una de las figuras más destacadas del ataque, mientras que Sudáfrica intentó reaccionar, pero se encontró con dificultades para generar peligro debido a la falta de precisión en los metros finales.

Un dominio reflejado en las estadísticas

La superioridad mexicana quedó evidenciada antes del descanso. El equipo dirigido por sus referentes en cancha cerró la primera mitad con ventaja y mejores números en prácticamente todos los apartados.

México registró diez remates contra apenas dos de Sudáfrica, además de dos disparos a puerta frente a uno de su rival. También acumuló 11 toques en el área adversaria, controló la posesión mediante 238 pases completados con una efectividad del 90 % y generó la única oportunidad clara del primer tiempo.

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El guardameta Williams fue uno de los jugadores más destacados del conjunto africano al evitar una diferencia mayor en el marcador antes del entretiempo.

Las expulsiones marcaron la segunda mitad

El inicio del complemento mantuvo la misma tendencia. México siguió presionando y aprovechando los errores defensivos de Sudáfrica. Al minuto 49 llegó una acción determinante: el defensor Sithole derribó a Gutiérrez cuando se dirigía solo hacia la portería y recibió tarjeta roja directa.

Con un hombre más sobre el terreno de juego, México administró el balón durante varios pasajes del encuentro y terminó encontrando el segundo gol al minuto 67. La jugada nació en los pies de Quiñones, quien retrocedió hasta la mitad del campo, combinó con Raúl Jiménez y participó en la acción que concluyó con un centro de Alvarado para que el propio Jiménez definiera de cabeza el 2-0.

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La recta final estuvo marcada por más incidencias disciplinarias. Sudáfrica sufrió una segunda expulsión al minuto 81 después de que el VAR revisara una agresión sin balón del defensor Zwane sobre Álvarez. Sin embargo, México también terminó el compromiso con diez jugadores tras la roja mostrada a Montes al minuto 89 por una falta cuando el rival intentaba un contragolpe.

Vea los goles de México vs. Sudáfrica

México comienza líder y Sudáfrica deberá reaccionar

Con el pitazo final, México celebró una victoria sólida en el arranque del Mundial. El conjunto local dejó buenas sensaciones gracias a su dominio, intensidad y eficacia en momentos clave del partido.

Por su parte, Sudáfrica tendrá que mejorar su rendimiento en las próximas jornadas del Grupo A, donde deberá enfrentarse a Corea del Sur y República Checa, después de una presentación en la que nunca encontró la forma de reaccionar ante el empuje mexicano.

Siga acá el minuto a minuto de la inauguración del Mundial 2026

90′⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢2-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: Termina el partido con triunfo de México. Buenos mostró el seleccionado local, sin embargo, Sudáfrica no mostró reacción y veremos como se mide contra Corea del Sur y República Checa, rivales del grupo A.

89′⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢2-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: México se queda con diez tras la expulsión del defensor Montes. El zaguero central derribó al atacante africano tras un contragolpe que tenía buena pinta. La falta fue al borde del área.

81′⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢2-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: El árbitro revisó junto al VAR un acción sin balón en la que el defensor Zwane le propició un golpe al mexicano Álvarez. El juez central anunció que después de la revisión era roja directa.

67′⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢2-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: Quiñones tuvo que retroceder hasta propio campo y recibir en el centro. El colombiano realizó una pared con Raúl Jiménez y descargó al costado. Recibió Alvarado y centró para que el ‘9′ Jiménez cabeceará y anotara el segundo del partido.

61′⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: Los locales se toman su tiempo y mueven el balón de lado a lado y se defienden de esa forma, pero no buscan el segundo tanto y el público comienza a desesperarse.

49’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: Una buena jugada colectiva de la selección mexicana le permitió a Gutiérrez irse solo contra el arquero en carrera. Sin embargo, el defensor Sithole lo derribó en el borde del área. Roja directa sin dudas.

45’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: Comienza el segundo tiempo en el estadio Azteca. En los primeros segundos, México volvió a aprovechar un error en la salida de la defensa africana, pero no supo aprovecharlo.

38’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: Finaliza la primera parte en Ciudad de México. México gana 1-0 siendo superior con el arquero Williams como una de las figuras de la primera parte.

38’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: La selección mexicana domina el partido y con tranquilidad de tener la ventaja en el marcador. Sudáfrica ha tenido intentos ofensivos que no han dado buenos resultados debido a la imprecisión.

28’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: El extremo de la selección de México está siendo una de las grandes figuras del primer tiempo en el ataque.

23’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: El primer cooling break del mundial llegó y cortó el juego de manera tajante. Nos envió a comerciales sin imágenes de los jugadores hidratándose o recibiendo indicaciones.

18’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: El equipo local insiste en presionar alto y volver a generar un error en la salida de Sudáfrica.

09’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢1-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: Mala salida de Sudáfrica le permitió al mediocampista Lila presionar y robar el balón cerca del área africana. La pelota quedó en los pies de Quiñones, nacido en Colombia pero nacionalizado mexicano, y remató con potencia para anotar el primer gol del partido y del Mundial 2026.

05’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢0-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: México ya tuvo la primera opción clara a través de Raúl Jiménez. El delantero mexicano intentó con un remate, pero el guardameta africano logró atajarlo. Sudáfrica ya intentó con la contra, pero no la supo aprovechar de la mejor manera.

01’ ⏱️ MÉXICO 🟢🟢🟢0-0 SUDÁFRICA 🟡🟡🟡: Comienza el duelo en el estadio Azteca.

Los protagonistas saltan al campo y se preparan para los actos protocolarios.

Colombia sigue siendo protagonista en la ceremonia y ahora es el turno para Shakira.

El reguetonero colombiano entra al escenario con Ryan Castro. Recordemos que los artistas antioqueños lanzaron un álbum en colaboración.

El cantante venezolano interpreta su canción en el mitad del campo. Es la primera vez que un representante de Venezuela hace parte de la fiesta del Mundial.

La agrupación mexicana hace la apertura musical con su himno “Oye mi amor”.

México saca pecho de su cultura azteca con bailarines vestidos de dorado y plateado.

La transmisión de la inauguración ya comenzó y se espera por el primer artista que dirá presente en el inicio de la fiesta del fútbol más importante.

Fecha: miércoles 11 de junio de 2026.

Hora: 12:30 p.m., hora de Colombia.

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México.

TV: Caracol Televisión.

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