¿Quién es Julián Quiñones? El colombiano que marcó el primer gol del Mundial 2026

El delantero nacido en Colombia abrió el marcador para México frente a Sudáfrica en el partido inaugural y se convirtió en el autor del primer gol de la Copa del Mundo 2026. Foto: EFE - Sashenka Gutiérrez

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El Mundial 2026 ya tiene a su primer goleador y se trata de un futbolista con raíces colombianas. Julián Quiñones fue el encargado de marcar el primer tanto de la Copa del Mundo, al abrir el marcador para México en el duelo inaugural contra Sudáfrica en el estadio Azteca.

La anotación llegó apenas a los nueve minutos del compromiso y nació de la presión que ejerció el conjunto local sobre la salida del equipo africano. Un error de Sudáfrica fue aprovechado por el mediocampista Lira, quien recuperó el balón cerca del área rival. La pelota terminó en los pies de Quiñones, que no dudó y sacó un potente remate para vencer al arquero y convertir el 1-0 para México, además del primer gol oficial del Mundial.

Quiñones, protagonista del arranque mundialista

Más allá de la anotación, el atacante ha sido una de las figuras del primer tiempo. México salió impulsado por el ambiente del Azteca y desde los primeros minutos mostró una propuesta agresiva, basada en la presión alta y la intensidad para recuperar rápido la pelota.

Antes del gol, Raúl Jiménez ya había generado la primera oportunidad clara para los locales, aunque el arquero sudafricano evitó la caída de su arco. Después de la ventaja, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantuvo la iniciativa y continuó buscando errores en la salida de Sudáfrica.

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¿Por qué Julián Quiñones juega para México si nació en Colombia?

La historia de Julián Quiñones es una de las más llamativas de este Mundial. Nacido en Colombia, el delantero tuvo participación en procesos juveniles de la selección nacional. De hecho, disputó el Sudamericano Sub-20 de 2017 y también integró el equipo colombiano que se consagró campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

Sin embargo, gran parte de su carrera profesional se desarrolló en territorio mexicano. Tras llegar al país para jugar con Tigres B, construyó una trayectoria que incluyó pasos por Venados, Lobos BUAP, Tigres, Atlas y América, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de la Liga MX.

Mientras avanzaba su proceso de nacionalización, Colombia intentó convocarlo en mayo de 2023. No obstante, el atacante decidió esperar la oportunidad de representar a México. Meses después, ya con la ciudadanía mexicana, pudo debutar oficialmente con el seleccionado tricolor e inició una nueva etapa internacional.

Según se conoció posteriormente, la iniciativa para que Quiñones pudiera vestir la camiseta mexicana nació desde la propia selección de ese país, que manifestó su interés y acompañó el proceso que terminó con su nacionalización.

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Un goleador en gran momento

Quiñones llegó al Mundial atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Antes de la cita orbital tuvo una sobresaliente temporada con Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, donde registró 37 goles en 35 partidos, números que lo consolidaron como una de las principales referencias ofensivas de México.

Ahora, en el partido que abrió el Mundial 2026, el delantero escribió una página especial en la historia del torneo al convertirse en el autor del primer gol de la competencia, un tanto que además puso en ventaja al seleccionado mexicano frente a Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo.

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