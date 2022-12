Muerte de Pelé: las famosas frases del fallecido tricampeón mundial

Pelé es el único futbolista en la historia que ganó tres Copas del Mundo. Foto: Instagram: Pelé

Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, quien murió este jueves, se hizo famoso no solo como futbolista por sus tres títulos mundiales y su colección de récords en las canchas, sino también por un amplio repertorio de frases antológicas en las que dejó claros sus amores y sus odios en el fútbol.

Quien fue considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, también demostró su talento con las palabras, algo que le ayudó en su vocación como compositor. Pelé grabó canciones propias junto a famosos cantantes como Elis Regina, Sergio Mendes y Jair Rodrigues, y se hicieron famosas muchas frases en las que se refiere a sus habilidades como si fuera una tercera persona.

Más deportes: El fútbol está de luto: ha fallecido el mítico ‘O rei’, Pelé

Su calidad con las palabras, sin embargo, no fue considerada por todos igual. El también famoso exfutbolista brasileño Romário, cuando “O Rei” le sugirió que se jubilara en 2005, llegó a decir: “Pelé callado es un poeta. Dentro de la cancha fue nuestro padre, pero fuera de ella tiene que colocarse un zapato en la boca”.

Pese a que varias de sus frases son incluidas en los listados de célebres, las dos de Pelé que más tuvieron repercusión, aunque sin mucha profundidad, fueron las que pronunció cuando anotó su milésimo gol y cuando se despidió de las canchas. “Por el amor de Dios, el pueblo brasileño no se puede olvidar de los niños necesitados, en las casas de caridad. Vamos a pensar en eso. Por el amor de Dios, piensen en la Navidad de esos niños, de las personas pobres. Vamos a pensar en esas personas”, afirmó el 19 de noviembre de 1969 tras anotar su milésimo gol en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y al verse rodeado por decenas de micrófonos.

Le puede interesar: Pelé: diez momentos claves en su vida

La otra frase pronunciada por el crack brasileño fue dicha en el Giants Stadium de Nueva Jersey, el 1 de octubre de 1977. “Pienso que el amor es la cosa más importante en la vida. Repitan conmigo tres veces: amor, amor y amor”, fue lo que afirmó cuando se jubiló en un partido en que jugó medio tiempo con el Santos brasileño y el otro medio tiempo con el Cosmos estadounidense.

El repertorio de Pelé es extenso y se pueden enlistar varias de sus apreciaciones sobre el fútbol y sobre la vida:

“Pelé es cosa aparte, una cosa de Dios. Es como en la música: hay 500 buenos pianistas, pero Bethoven solo hay uno”, aseguró en mayo de 1986, hablando de sí en tercera persona, al ser interrogado sobre sus habilidades en el fútbol.

“Si pudiese, me llamaría Edson Arantes do Nascimento Balón. Sería la única forma de agradecerle lo que hizo por mí”, dijo en enero de 1974 al referirse a la importancia del fútbol en su vida.

“Perfecto es Pelé, que no se equivoca, que es inmortal. Pero Edson Arantes do Nascimento es una persona normal, que debe tener un monte de defectos, que a mucha gente no les gusta y se los recrimina”, aseguró en agosto de 1980 al intentar hacer una autocrítica.

Le invitamos a leer: Pelé: A los 17, en mi primer mundial, solo pensaba en jugar

“Yo no estoy loco”, aclaró tajantemente en 2001 cuando le plantearon la posibilidad de que asumiera como técnico de la selección brasileña.

“Igual a Pelé no hay ni habrá. Mi madre me hizo y cerró la fábrica”, aseguró en 2005 en respuesta a una declaración en la que Romário se autoproclamó el mejor futbolista del mundo.

“Antes de hablar de Pelé, Maradona tiene que pedirle autorización a Zico, Sácrates, Romário, Tostao, Rivelino...”, afirmó en 2000 igualmente en respuesta a una declaración en la que el argentino Diego Maradona se declaró el mejor del mundo.

“Menos mal que soy un hombre de Tres Corazones. Aún me quedan dos”, aseguró en 2002 al citar el nombre de su ciudad natal luego de haber sido hospitalizado de urgencia por una reacción alérgica a una tomografía.

“En esa época no usábamos gomina ni aretes (o pendientes) porque teníamos que ser machos”, afirmó en junio de 2011 al hacer una burla con la apariencia de Neymar.

“Lo que escuchaba me enfurecía tanto que iba a la cancha y reventaba al equipo adversario”, dijo en 2005 al ser interrogado sobre si sufrió con ofensas racistas en el fútbol..”Dios fue muy bueno conmigo”, reconoció Pelé en un vídeo divulgado con motivo de su 80 cumpleaños.

Toda la información de Catar 2022 en un solo lugar, encuéntrela aquí

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador