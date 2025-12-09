Mundial 2026: así funciona el Grupo M, la nueva plataforma de Michelob Ultra para hinchas

La marca presentó un espacio simbólico para los hinchas durante el sorteo del Mundial y activará experiencias exclusivas para vivir de cerca la Copa del Mundo 2026. Foto: Michelob Ultra Colombia

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA no solo está moviendo a las selecciones clasificadas y a sus hinchas: también está activando a las marcas que buscan ubicarse dentro de una conversación global cada vez más intensa.

Una de ellas es Michelob Ultra, cerveza del portafolio de Bavaria, que confirmó su ingreso como patrocinador oficial del Mundial y aprovechó el sorteo realizado en Estados Unidos para presentar una propuesta que busca hablarle directamente al aficionado, sin entrar —según plantea la compañía— a competir con el ruido comercial que suele rodear este tipo de citas.

El anuncio se hizo en medio del sorteo de la fase de grupos, un evento que concentra miradas en todo el planeta y que sirve como primer gran termómetro emocional antes del torneo. Con 48 selecciones participando por primera vez en la historia —un formato que amplía el calendario y el volumen de partidos— la conversación futbolera se encuentra en un punto de máxima expectativa. Sobre ese escenario, Michelob Ultra presentó su idea central: el “Grupo M”, un grupo que no existe en la competencia, pero sí en el ecosistema simbólico de los hinchas.

Según la marca, este “grupo adicional” busca ofrecer un espacio narrativo para el aficionado común, ese que no ficha marcadores ni juega los partidos, pero que sostiene la conversación mundialista y le da vida a cada jornada. El concepto apareció durante el sorteo a través de piezas en tiempo real y mensajes integrados al desarrollo del evento. La intención, según explicaron, era irrumpir con un guiño que generara curiosidad; y lo logró: la aparición del supuesto “grupo extra” circuló rápidamente entre usuarios y medios que seguían el evento.

Más allá del gesto creativo, el “Grupo M” servirá como puerta de entrada para una activación de mayor alcance. La marca habilitará “Superior Access”, una experiencia que ofrecerá acceso a partidos, hospitalidad especial y actividades diseñadas para quienes se integren a esta comunidad de hinchas. La narrativa presentada se centra en la idea de vivir el Mundial desde un ángulo privilegiado, con momentos pensados para acercar a algunos seguidores a la atmósfera del torneo más allá de la pantalla.

Álvaro de Luna, vicepresidente de Mercadeo de Bavaria, explicó que la intención es conectar con el público en un escenario global. “El Grupo M nace para celebrar a los hinchas, llevándolos a vivir el Mundial desde un lugar verdaderamente único”, señaló durante la presentación, enfatizando que el patrocinio busca acompañar los momentos que reúnen a las personas alrededor del fútbol.

En paralelo a estas activaciones, la marca presentó también el trofeo Superior Player of the Match, que reconocerá al jugador más destacado de cada partido. Este tipo de distinciones ya ha estado presente en otros torneos organizados por FIFA, como el Mundial de Clubes, y busca resaltar el rendimiento individual en medio de un campeonato que combina intensidad, desgaste y un alto nivel competitivo.

Con estos anuncios, Michelob Ultra consolida una estrategia que ha venido expandiéndose hacia el terreno deportivo en los últimos años. Su llegada al Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, fortalece la presencia de la marca dentro de la industria del entretenimiento deportivo, un sector que continúa creciendo alrededor de las audiencias en vivo y las experiencias vinculadas a grandes eventos.

