Murió Xabier Azkargorta, el técnico que llevó a Bolivia a su único Mundial

El entrenador vasco murió a los 72 años, dejando una trayectoria que pasó por España, Chile, Japón, México y un vínculo profundo con el fútbol boliviano.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de noviembre de 2025 - 02:58 p. m.
El entrenador de la selección boliviana Bolívar, Xabier Azkargorta, aparece en la foto durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Lanús de Argentina, en Lanús, Buenos Aires, el 8 de mayo de 2014.
Foto: AFP - JUAN MABROMATA
El entrenador Francisco Xabier Azkargorta, quien llevó a Bolivia a su único Mundial de fútbol, murió a los 72 años, informó este viernes la Conmebol.

“La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos”, publicó la institución en la red social X.

Azkargorta, conocido como El Bigotón, tuvo una breve carrera como jugador en el País Vasco, interrumpida por lesiones tempranas, pero construyó su trayectoria en los banquillos.

En España dirigió al Espanyol (1983-86), Real Valladolid (1986-87), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1990-1991), antes de asumir como seleccionador de Bolivia (1993-94).

Un símbolo en Bolivia

Con La Verde se convirtió en figura en Sudamérica al conseguir la primera y única clasificación del país a un Mundial, el de Estados Unidos 1994.

Luego dirigió a la selección de Chile (1995-1996), a Yokohama Marinos de Japón (1997- 1998) y Chivas de México (2005).

Más tarde regresó a Bolivia (2012-2014) y trabajó en clubes como Bolívar (2014-2015), Oriente Petrolero (2015-2016), Sports Boys Warnes (2016-2017) y Palmaflor (2020).

Minuto de silencio por Xabier

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano”, expresó Oriente Petrolero en X.

Las muestras de cariño se multiplicaron también en España. Tenerife, donde dejó una huella importante, recordó que fue clave en la permanencia del equipo y anunció que este sábado, en el partido ante el Celta B, se guardará un minuto de silencio en su memoria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

