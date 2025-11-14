Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

¿Nueve goles? La absurda goleada que Italia necesita para ir al Mundial 2026

La Azzurra está forzada a buscar un marcador muy amplio contra la Noruega de Haaland si quiere aspirar al Mundial 2026 sin pasar por el repechaje.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de noviembre de 2025 - 02:16 p. m.
Jugadores de Italia celebran durante el partido de clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 26 entre Moldavia e Italia en Chisinau, Moldavia, el 13 de noviembre de 2025.
Jugadores de Italia celebran durante el partido de clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 26 entre Moldavia e Italia en Chisinau, Moldavia, el 13 de noviembre de 2025.
Foto: EFE - DUMITRU DORU
Italia evitó este jueves el ridículo en Moldavia (0-2) gracias a dos goles en los minutos finales que, en realidad, solo aplazan lo inevitable: el repechaje para los de Gennaro Gattuso y la clasificación matemática de Noruega.

Haaland, Sørloth, Ødegaard y compañía pueden estar tranquilos. Ya están en el Mundial.

¿Qué tiene que hacer Italia para ir directamente al Mundial?

La Azzurra, incluso con varios de los menos habituales, fue incapaz de generar peligro claro ante Moldavia. Con ese rendimiento, resulta muy difícil pensar que pueda vencer a Noruega por una diferencia lo suficientemente amplia como para revertir la enorme distancia en la diferencia de goles: +29 para Noruega y +12 para Italia.

Es decir, Italia tendría que ganar por nueve goles de diferencia, un escenario que ni San Siro hace más creíble. La goleada que necesita es prácticamente inédita para un equipo que volvió a mostrarse gris, previsible y sin chispa.

Sin Mundial desde 2014

Italia rozó el papelón ante la selección 156 del mundo, a la que solo superó a falta de dos minutos. Moldavia arrastraba siete derrotas y un empate consecutivos y no ganaba desde el 16 de noviembre de 2024 ante Andorra.

Noruega, en septiembre, le había marcado un 11-1. En Chișinău, la Azzurra salvó la noche con un gol de Gianluca Mancini, central del Roma, y otro de Francesco Pio Esposito, delantero del Inter, en el 93. Ambos de cabeza. Ambos irrelevantes para la clasificación.

El triunfo supone la quinta victoria consecutiva de Italia con Gattuso, un pleno que tampoco evitará —salvo un milagro— la tercera repesca seguida, tras las de 2018 (perdida ante Suecia) y 2022 (perdida ante Macedonia del Norte). Italia no juega un Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006, cuando fue campeona.

“Ya no existen los partidos fáciles. Si esperaban que ganásemos este partido 11-1, como hizo Noruega, se equivocan. Estoy muy satisfecho con mi equipo”, dijo Gattuso, técnico de Italia.

El domingo 16 recibirá a Noruega en San Siro para cerrar la fase de clasificación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

