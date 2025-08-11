Nelson Deossa en Betis: nuevo reto en España y el sueño Mundialista en 2026

El presidente del Real Betis, Ángel Haro (i), y el director deportivo, Manu Fajardo (d), sujetan la camiseta con el centrocampista colombiano Nelson Deossa, durante su presentación como nuevo jugador bético en la Ciudad Deportiva del club, tras el acuerdo para su traspaso alcanzado con el Rayados de Monterrey mexicano, este lunes en Sevilla. Foto: EFE - Jose Manuel Vidal

El Real Betis abrió oficialmente sus puertas a Nelson Deossa. El centrocampista colombiano, de 25 años, fue presentado este lunes como el fichaje más sonado del verano verdiblanco, en una operación cercana a los 14 millones de euros procedente de Rayados de Monterrey. El contrato lo ata al club hasta junio de 2030, una apuesta a largo plazo que habla tanto de la confianza de la directiva como de la ambición del jugador.

En su primera rueda de prensa, Deossa no se guardó elogios para su nuevo entorno: “Desde que llegué y me presenté al plantel, me recibieron con una calidez humana increíble. Te hacen sentir como si ya llevaras un buen tiempo aquí”, dijo con una sonrisa.

El salto a LaLiga no fue una decisión improvisada. Antes de firmar, Deossa habló con dos voces autorizadas: Sergio Canales, excompañero suyo en Monterrey y leyenda reciente del Betis, y Juan Camilo “Cucho” Hernández, compatriota y actual delantero del equipo. “El Cuchito me confirmó lo que ya me imaginaba: que acá hay gente de calidad. Y Canales me convenció aún más, me habló muy bien de la institución y de la ciudad. Eso te da confianza”, contó.

En lo deportivo, el mediocampista espera debutar cuanto antes, aunque todavía está en la fase final de su recuperación física. El estreno podría llegar el lunes 18 de agosto, cuando el Betis visitará al Elche en el arranque de la Liga 2025-26.

“Ojalá Dios permita que pueda estar para ese día. Mi juego es más ofensivo, siempre he sido un atacante más, pero en el fútbol moderno para atacar hay que saber defender”, explicó, describiéndose como un jugador con “buen físico, regate, velocidad y disparo a larga distancia”.

Más allá del club, Deossa tiene en mente un reto mayor: ponerse la camiseta de Colombia en el Mundial 2026.

“El sueño de todo jugador es representar a su país. Ahora que tenemos la oportunidad de clasificar, la ilusión está ahí”, confesó.

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, definió al nuevo fichaje como un “box to box” capaz de darle al equipo un despliegue físico extra. “Hemos hecho un esfuerzo importante porque creemos que va a sumar mucho”, remató.

Con su energía, hambre de triunfos y un vestuario que lo ha arropado desde el primer día, Nelson Deossa empieza su etapa en el Betis con el pie derecho, listo para ser protagonista tanto en España como, si todo sale como sueña, en el gran escenario mundialista.

