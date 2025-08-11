Once Caldas vs. Huracán: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana

El ‘Blanco Blanco’ recibe al ‘Globo’ en Manizales por la ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana. Once Caldas buscará hacer valer su localía ante un Huracán que llega entonado desde la Liga Argentina. Foto: EFE - Jorge Abrego

El Estadio Palogrande de Manizales será el escenario donde este martes 12 de agosto se abrirá la serie de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025 entre Once Caldas y Huracán.

Para el Once Caldas, el duelo no es solo un partido internacional: es la oportunidad de dar un golpe en casa y llegar con ventaja a la revancha en Argentina. El equipo de Hernán Darío Herrera ha mostrado carácter en el torneo continental, pero su técnico ya avisó que no hay margen para confiarse: “Somos locales y acá ponemos condiciones. La gente cree que estamos clasificados y eso no es cierto”, advirtió.

El Huracán de Frank Kudelka, por su parte, aterriza en Colombia con la confianza de su buen momento en la Liga Profesional, donde viene de ganar de visitante a Tigre con un gol del mediocampista Leonardo Gil, figura indiscutida en el último compromiso. El Globo sabe que un buen resultado fuera de casa puede marcar la serie.

Dayro Moreno sigue siendo el faro ofensivo del ‘blanco blanco’. El veterano goleador colombiano, que ha marcado en casi todos los partidos que disputa, es la principal amenaza para la defensa visitante. Por el lado del ‘Globo’, Leonardo Gil, cerebro y ejecutor en el medio de Huracán, será vital para manejar los tiempos y generar juego en un contexto donde la altura de Manizales podría influir.

Once Caldas empató 1-1 con Águilas Doradas en su último juego liguero, resultado que le permitió salir del fondo de la tabla en Colombia, aunque aún no gana en el Torneo Finalización. Huracán, en cambio, se impuso 1-0 a Tigre y se mantiene en la parte alta de su grupo en Argentina.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Once Caldas y Huracán, una serie inédita que promete tensión y, sobre todo, margen para la sorpresa.

La ida en Manizales pondrá a prueba el peso de la localía frente a la solidez de un Huracán que viaja con la ilusión de seguir avanzando en la Sudamericana.

Hora y dónde ver Once Caldas vs. Huracán en Copa Sudamericana

Fecha: 12 de agosto de 2025

Hora : 5:00 p.m. hora en Colombia

Estadio: Palogrande (Manizales)

Transmisión: ESPN, Disney+ y DGO.

