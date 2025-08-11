Carolina Rodríguez repitió podio y Colombia llegó a las cinco medallas en Chengdú

Con este resultado, Rodríguez ya acumula dos metales en la competencia y se convierte en una de las figuras colombianas del certamen. Foto: IDRD

La delegación colombiana volvió a subirse al podio en Chengdú, China, esta vez con dos preseas que confirman el gran momento del país en las disciplinas acuáticas de los Juegos Mundiales 2025.

Carolina Rodríguez, doble medallista

María Carolina Rodríguez repitió la fórmula ganadora. Después del bronce obtenido ayer en apnea dinámica con aletas, hoy volvió a destacarse y se quedó con la medalla de plata en apnea dinámica sin aletas (categoría FFS1-FFS2). En una final exigente, solo la superó la china Huang, mientras que la italiana Pozzi completó el podio. Con este resultado, Rodríguez ya acumula dos metales en la competencia y se convierte en una de las figuras colombianas del certamen.

Juan Fernando Ocampo, actual poseedor del récord mundial en los 200 metros superficie, demostró que su nivel sigue intacto. El colombiano cerró la prueba con el tercer lugar, detrás del húngaro N. Kiss y del alemán J. Moerstedt. Este bronce se suma a su aporte de ayer en el relevo masculino 4×50 metros natación con aletas, donde también subió al podio.

Un arranque con fuerza bajo el agua

Con estas dos medallas, Colombia ya suma cinco preseas en lo que va del evento: dos platas y tres bronces, todas conseguidas en disciplinas subacuáticas. Ayer, el equipo nacional había logrado la plata en el relevo femenino 4×100 metros natación con aletas y dos bronces —uno en el relevo masculino 4×50 metros natación con aletas y otro en apnea dinámica con aletas femenina—.

Los Juegos Mundiales, que se celebran cada cuatro años, reúnen deportes que no hacen parte del programa olímpico, pero que cuentan con alto nivel competitivo. En esta edición, que se disputa hasta el 17 de agosto, Colombia ya dejó claro que bajo el agua sabe competirle a las potencias.

