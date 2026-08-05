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Confirmado el segundo amistoso de Colombia: rival, fecha, hora y lugar del partido

La Federación Peruana de Fútbol confirmó el partido contra Colombia en Miami, Estados Unidos.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de agosto de 2026 - 07:47 p. m.
Jugadores de la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026.
Jugadores de la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026.
Foto: EFE - Alberto Boal
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La selección colombiana continúa definiendo su calendario de preparación para el nuevo ciclo mundialista. La Federación Peruana de Fútbol confirmó que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Perú el próximo 6 de octubre de 2026 en Miami (Estados Unidos), en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre/octubre.

El compromiso será el segundo de Colombia durante esa ventana internacional. Días antes, el 26 de septiembre, la tricolor se medirá con México en Baltimore, encuentro que también marcará el debut de Rafa Márquez como entrenador de la selección mexicana.

Estos dos partidos representan el inicio de una nueva etapa para Colombia, que buscará renovar parte de la plantilla y comenzar a consolidar la base del equipo que afrontará las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

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Los amistosos también servirán para observar nuevos talentos, probar diferentes variantes tácticas y darle minutos a futbolistas que buscan hacerse un lugar en la selección absoluta, sin dejar de lado la experiencia de los referentes que han acompañado el proceso en los últimos años.

Por su parte, Perú afrontará una exigente gira por Norteamérica con cuatro compromisos internacionales. La bicolor abrirá su calendario el 26 de septiembre contra Estados Unidos en Orlando, luego enfrentará a México el 29 de septiembre en Nueva Jersey, visitará a Canadá el 3 de octubre en Montreal y cerrará la serie de amistosos contra Colombia el 6 de octubre en Miami.

Para ambas selecciones, estos encuentros serán fundamentales de cara a la construcción de sus nuevos proyectos deportivos. Tanto Colombia como Perú buscarán encontrar el equilibrio entre la experiencia y el recambio generacional, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2030.

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Fecha, hora, estadio y dónde se jugará el amistoso entre Colombia y Perú

  • Partido: Colombia vs. Perú
  • Fecha: 6 de octubre de 2026.
  • Hora: pendiente de confirmación.
  • Lugar: Miami, Florida (Estados Unidos).
  • Estadio: pendiente de confirmación.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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