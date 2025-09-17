Newcastle - Barcelona: hora y dónde ver el duelo de Champions League 2025

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski (d) celebra tras marcar el sexto gol ante el Valencia, durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports que Barcelona y Valencia disputan este domingo en el estadio Johan Cruyff. Foto: EFE - Alejandro Garcia

Sin su estrella Lamine Yamal, Barcelona se estrenará este jueves en la Champions League 2025/26 ante Newcastle en un partido que se prevé una batalla en el centro del campo y en un estadio, St James’ Park, escenario de una demostración de Faustino Asprilla hace dos décadas con los mismos contendientes.

El equipo de la Premier League presume de solidez con los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton y el italiano Sandro Tonali, que librarán una batalla para plantar cara a la medular azulgrana, que debería estar formada por Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López, los tres en gran forma en este inicio de temporada.

Guimaraes, considerado como el mediocentro con más calidad del equipo del norte de Inglaterra, llegó a estar incluso en el punto de mira del Barça hace un par de años cuando el club catalán buscaba un sustituto para Sergio Busquets, según la prensa catalana, pero su alto coste —alrededor de 100 millones de euros— frenó una posible operación.

A su lado, se encuentra su compatriota Joelinton, una pieza clave del conjunto de Eddie Howe por tratarse de un jugador combativo, que será el principal encargado de evitar que el Barça imponga su tradicional juego del “tiki-taka”.

La medular del equipo inglés la completa Tonali, quien esta temporada vuelve a su mejor nivel tras haber estado sancionado con 10 meses en 2023 por haber realizado apuestas ilegales.

En manos sauditas

Newcastle ha vivido un verano convulso por la decisión del sueco Alexander Isak, uno de los artífices el curso pasado de la clasificación para la Champions League, de fichar por el Liverpool.

El traspaso se consumó el último día de mercado (1 de septiembre) por 145 millones de euros (169 millones de dólares), un récord en Inglaterra.

Pero antes, el equipo blanquinegro fichó al delantero alemán Nick Woltemade, por 90 millones de euros (106 millones de dólares), para reforzar la delantera.

Gracias a su agilidad y estatura, 1,98 metros, será la principal amenaza del Barça, como demostró en su debut ante el Wolverhampton el pasado sábado con el gol del triunfo.

“No hace falta ni centrar bien”, afirmó Alan Shearer, legendario exjugador del Newcastle entre 1996 y 2006.

Para este quinto enfrentamiento entre ambos equipos en competiciones europeas, Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal, lesionado en el pubis, mientras que De Jong no está descartado, aunque también arrastra molestias.

Veintidós años después de su último duelo, ganado por el Barça (2-0) en Saint James’ Park, los hombres de Flick se enfrentarán a un rival que es propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita desde 2021 y que tiene grandes ambiciones.

Espíritu Asprilla

Pese a aquella victoria, el duelo entre ambos equipos más recordado es el que se jugó el 17 de septiembre de 1997 que acabó con el triunfo local por 3-2, en una demostración del delantero colombiano Faustino Asprilla.

“No fui consciente de lo que había hecho hasta el final del partido y días después, pues ya no pagué una copa nunca más en la ciudad, todo el mundo quería hablar del partido conmigo”, contó el actual comentarista televisivo, autor aquel día de los tres goles de las Urracas.

El Newcastle apelará al espíritu Asprilla, que presenciará en directo el partido invitado por el club, y al apoyo de los 52.000 espectadores que llenarán St James’ Park, uno de los estadios más calientes de Inglaterra.

Newcastle - Barcelona: hora y dónde ver el duelo de Champions League 2025

Hora: 2:00 p.m.

TV: Plan Premium Disney+

