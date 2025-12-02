Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Copa de Alemania

El famoso golazo de Luis Díaz a Union Berlín del pasado 8 de noviembre. Foto: EFE - Filip Singer

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Bayern Múnich de Luis Díaz encara un nuevo desafío este miércoles con la disputa de los octavos de final de la Copa de Alemania frente al Unión Berlín. La cita será en el Stadion An der Alten Försterei de la capital alemana, donde los bávaros buscan sostener su buen andar a nivel local.

Es imposible no recordar el golazo que Lucho marcó el pasado 8 de noviembre en ese mismo estadio por la fecha diez de la Bundesliga. Recuperó la pelota sobre la línea, amagó en el límite y, sin ángulo, sacó un derechazo cruzado al segundo palo de Frederik Rønnow. Un gol tan inesperado como brillante.

Ese partido, que terminó 2-2, convirtió al Unión Berlín en el primer equipo de la temporada al que Bayern no pudo derrotar, frenando una racha de dieciséis victorias consecutivas. Por eso este nuevo cruce supone un desafío especial para los dirigidos por Vincent Kompany, que no olvidan aquel tropiezo.

Los bávaros llegaron a esta instancia fortalecidos tras eliminar 4-1 al Colonia en la ronda anterior, mostrando solvencia en ataque. Unión, en cambio, necesitó del tiempo extra para vencer 2-1 al Arminia Bielefeld -equipo de la segunda división alemana- en los dieciseisavos.

“Lucho tiene una especie de creatividad caótica. En medio del caos, con él puede pasar cualquier cosa. Como defensor, siempre fue difícil enfrentar jugadores así”, destacó Kompany sobre las virtudes técnicas del atacante colombiano.

La importancia de Luis Díaz para el proyecto deportivo del Bayern ha sido evidente a lo largo de la temporada. El colombiano suma doce goles y seis asistencias en todas las competencias, lo que lo consolida como una de las armas más desequilibrantes del plantel bávaro.

Además, el guajiro viene de ser figura el pasado fin de semana, cuando Bayern venció 3-1 al St. Pauli en la Bundesliga. Asistió a Raphael Guerreiro en el primer gol y marcó el segundo en el tiempo añadido. Su impacto y consistencia lo ratifican como figura en Múnich.

Hora y dónde ver a Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Union Berlín

Fecha: 3 de diciembre de 2025

Hora: 9:30 a.m. (Colombia)

Estadio: Stadion An der Alten Försterei

TV: Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador