En este duelo, disputado en Celtic Park, el equipo de Glasgow tomó la iniciativa desde los primeros minutos, tal y como se esperaba. La superioridad de los locales se reflejó en el marcador durante la…

La relación de Camilo Durán con el gol sigue dulce en Escocia. El delantero colombiano volvió a reportarse este sábado en las redes tras reportarse en la contundente victoria 4-1 del Celtic sobre el St. Mirren, en un compromiso correspondiente a la fecha 14 del Premiership, la primera división de Escocia. Es uno de los goleadores del campeonato.

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En este duelo, disputado en Celtic Park, el equipo de Glasgow tomó la iniciativa desde los primeros minutos, tal y como se esperaba. La superioridad de los locales se reflejó en el marcador durante la primera media hora de juego, cuando el inglés Alex Oxlade-Chamberlain abrió la cuenta para poner el 1-0. Posteriormente, llegaría el turno de Durán para ampliar la ventaja.

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La anotación del colombiano nació de una acción de tiro de esquina en la que la defensa del St. Mirren consiguió despejar inicialmente el balón. Sin embargo, Celtic recuperó la posesión y volvió a enviar la pelota al área rival. Fue entonces cuando Kieran Tierney lanzó un pase a la espalda de los defensores, donde apareció Durán, perfectamente habilitado, para definir con un toque y establecer el 2-0 parcial.

🚨 Camilo Durán doubled lead.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic 2-0 St Mirren



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Con esta anotación, el delantero samario llegó a ocho goles en lo que va de la Premiership escocesa, ratificando su buen momento en el fútbol europeo. Sus actuaciones también lo mantienen como una de las alternativas de Néstor Lorenzo para el frente de ataque de la selección de Colombia, con la que ha estado presente en las más recientes convocatorias de las fechas FIFA.

Antes del descanso, Luke McCowan aprovechó una nueva asistencia de Tierney para aumentar la diferencia. Ya en el complemento, Callum McGregor apareció para marcar el cuarto tanto del conjunto de Glasgow. No obstante, los visitantes lograron descontar por intermedio de Killian Phillips, quien había ingresado en la segunda mitad y convirtió desde el punto penal para establecer el 4-1 definitivo.

No hubo tiempo para más y el samario cerró una nueva actuación destacada con la camiseta del Celtic, disputando 71 minutos antes de ser sustituido por Shumaira Mheuka. El próximo desafío del equipo de Glasgow será el 26 de noviembre, cuando visite al conjunto portugués en Leiria, por la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League (3:00 p.m.).

Con sus ocho anotaciones, Durán también se consolidó como uno de los máximos goleadores de la Primera División de Escocia, compartiendo el liderato de la tabla de artilleros con el estadounidense Jacob Murrell, delantero del Falkirk, quien registra la misma cantidad de tantos. Un poco más atrás aparece el portugués Cláudio Braga, del Heart of Midlothian, quien completa el podio con siete goles.

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