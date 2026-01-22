No paran los problemas en el Real Madrid; ahora podría recibir una sanción en su estadio

Minuto de silencio con motivo de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz el martes 20 de enero de 2026, durante el partido correspondiente a la Copa de Europa de la UEFA, entre el Real Madrid y el AS Mónaco, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Foto: EFE - JUANJO MARTIN

El Real Madrid está en serios problemas y no solo por lo que ocurre dentro de la cancha. De acuerdo a un documento judicial consultado por AFP, la justicia española abrió la vía a un posible proceso penal contra el club merengue por la contaminación acústica generada durante los conciertos organizados en el estadio Santiago Bernabéu durante 2024.

Por medio de un comunicado con fecha del 15 de enero de 2026, la juez de instrucción encargada del caso estima que “los hechos denunciados podrían ser constitutivos de infracción penal”. Esto tras la denuncia de una asociación vecinal perjudicada por el ruido.

La magistrada afirmó que todos los conciertos organizados entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de 2024, entre ellos el de la estrella estadounidense Taylor Swift, “superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal”, según el texto conocido.

¿Qué pasará con el Real Madrid?

La sociedad Real Madrid Estadio, que tiene a su cargo la administración del estadio madridista, es el objeto del procedimiento, no exactamente el equipo. Su administrador es José Ángel Sánchez, mano derecha del presidente del conjunto español, Florentino Pérez.

Aunque los conciertos fueron organizados por promotores externos, es esta entidad la que es considerada responsable de la “contaminación sonora”. El cuadro 15 veces campeón de la Liga de Campeones es acusado también de haber puesto a disposición su estadio.

Además, los demandantes alegaron que este era consciente de que el aislamiento acústico del recinto multideportivo y cultural no era suficiente y podía causar potenciales daños a la salud y a la calidad de vida de los vecinos. Una zona muy poblada en la capital de España.

¿Dónde queda el estadio Santiago Bernabéu?

El Santiago Bernabéu, uno de los estadios más grandes de Europa, con capacidad para 84.000 personas, se halla en pleno corazón del distrito de Chamartín. Rodeado de numerosos edificios residenciales, incluso antes de ser remodelado entre 2019 y 2024.

Esta megaobra tuvo un costo estimado de más de USD 1.700 millones y se realizó con el objetivo de aumentar los ingresos del club. Todo esto a través de la organización de eventos culturales y conciertos que representan buena parte de las ganancias del Real Madrid.

Desde septiembre de 2024, fecha en la que las obras terminaron totalmente, los numerosos conciertos previstos inicialmente en el antiguo Santiago Bernabéu tuvieron lugar, pero en el recinto del Atlético de Madrid, el moderno Wanda Metropolitano.

