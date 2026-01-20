Arsenal asaltó Italia y venció 3-1 a Inter de Milán por UEFA Champions League

Gabriel Jesus celebrando un gol durante el partido de UEFA Champions de Arsenal e Inter de Milán este 20 de enero de 2026. Foto: EFE - DANIEL DAL ZENNARO

Arsenal sigue con paso firme en la Liga de Campeones de la UEFA. El equipo inglés venció 3-1 al Inter de Milán en el estadio San Siro. El marcador lo abrió Gabriel Jesus al minuto 10 gracias a un remate que tomó en el área chica luego de un efecto extraño que hizo la pelota.

Ocho minutos después, el local reaccionó a través de Petar Sucic y un remate sobre la medialuna. El balón se colgó en el ángulo superior izquierdo del arquero español David Raya. Sin embargo, poco le duró la paridad al Inter de Milán, pues en el minuto 31 Arsenal encontró el gol.

Otra vez, el brasileño Gabriel Jesus apareció en el partido con un cabezazo en las narices de la defensa italiana. Como ha sido una costumbre desde que Mikel Arteta es entrenador del conjunto británico, el tanto fue producto de una jugada preparada de doble cabezazo en el área.

Finalmente, Viktor Gyökeres cerró el cotejo con un contragolpe que terminó en un remate ceñido al piso. Con esto, Arsenal se mantiene en la parte alta de la tabla con 21 puntos, a seis de su más inmediato perseguidor, Bayern Múnich, el cual aún no juega en esta fecha.

Partidos de Champions League hoy

Local Resultado Vistante Kairat Almaty 1-4 Club Brujas Bodo Glimt 3-1 Manchester City Real Madrid 6-1 AS Monaco Sporting Lisboa 2-1 Paris Saint-Germain FC Copenhague 1-1 Napoli Inter de Milan 1-3 Arsenal Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Villarreal CF 1-2 Ajax

¿Cuándo juega Bayern Múnich por Champions?

Respecto a la jornada de este miércoles 21 de enero de 2025, el partido más atractivo corre por cuenta de Bayern Múnich y Unión St. Gilloise, especialmente por la reaparición del extremo colombiano Luis Díaz.

El club teutón intentará conseguir una victoria que lo mantenga cerca de Arsenal, puntero de la tabla de posiciones. Eso sí, un empate le bastaría para asegurar un lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Estos son los demás partidos que abarcarán la jornada que cierra la séptima fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con especial mención para el partido de la Juventus del colombiano Juan David Cabal.

Champions el 21 de enero

Galatasaray vs. Atlético de Madrid (12:45 p. m.)

Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt (12:45 p. m.)

Atalanta vs. Athletic Club (3:00 p. m.)

Chelsea vs. Pafos FC (3:00 p. m.)

Bayern Múnich vs. Unión St. Gilloise (3:00 p. m.)

Juventus vs. Benfica (3:00 p. m.)

Newcastle United vs. PSV Eindhoven (3:00 p. m.)

Olympique Marsella vs. Liverpool (3:00 p. m.)

Slavia Praga vs. FC Barcelona (3:00 p. m.)

