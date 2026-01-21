El futbolista del PSG, Lucas Hernández, es denunciado por trata de personas

Lucas Hernández, defensor francés del París Saint-Germain. Foto: EFE - FRANCK FIFE / POOL

Tanto Lucas Hernández como su esposa, Victoria Triay, están envueltos en una acusación por trata de personas y trabajo oculto por una familia colombiana. De acuerdo con la denuncia, por más de un año un padre, su esposa y sus tres hijos trabajaron para la pareja extranjera sin un marco legal y por largas jornadas.

Según Paris Match, los ciudadanos colombianos en territorio francés ya presentaron formalmente la acusación ante la fiscalía de Versalles por “trabajo oculto y trata de personas”. Los demandantes trabajaron para el jugador galo y la modelo entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, llegando directamente desde Colombia.

La familia colombiana sostiene ante la justicia francesa haber trabajado en la casa de Lucas Hernández sin contrato laboral ni permiso de residencia. Además, cumplían funciones de seguridad, limpieza, cocina y cuidado de menores. Esto a cambio de la aclaración de la situación migratoria de los de Colombia en un plazo de seis meses.

¿Qué pasó con Lucas Hernández?

Sin embargo, luego de más de un año al servicio de la pareja, la regulación legal de los colombianos en Francia nunca llegó. “Nos explotaron, humillaron y nos pagaron mucho menos de lo que nos debían. Explotan a los inmigrantes y a sus familias. Prometen una regularización que nunca llega y nos tratan como esclavos”.

Estas fueron las declaraciones al medio galo Paris Match de Marie, una de las hijas de la familia, quien fue la primera en llegar a la casa del futbolista e incentivó al resto de su familia a hacer lo mismo. Según este mismo medio de comunicación, Marie viajó a la región de Yvelines, París, a trabajar sin el visado adecuado.

La abogada de los denunciantes, Lola Dubois, sostuvo que la conducta atribuida a Victoria Triay y a Lucas Hernández representa: “una actitud que roza la esclavitud moderna”. Habló de “intencionalidad del delito” ante la ausencia de contratos laborales. La familia colombiana afirmó haber recibido documentación española falsa.

¿Quién es Lucas Hernández?

El futbolista de 29 años nació en Marsella, Francia, y es el hermano mayor del también jugador de fútbol Theo Hernández. Ambos han coincidido en repetidas ocasiones en la selección francesa. Eso sí, Lucas es el único campeón del mundo.

Hernández comenzó su carrera profesional en el Atlético de Madrid “B”, para luego pasar a jugar con el Atlético de Madrid de primera división. En España obtuvo dos títulos, pero sus mayores éxitos en clubes llegaron en Alemania y Francia.

Con el Bayern Múnich ganó 11 campeonatos, entre los que se destacan cuatro Bundesliga y una UEFA Champions League. Ya con su equipo actual, París Saint-Germain (PSG), ha logrado 10 títulos, entre ellos la más reciente Champions League.

Incluso, Lucas Hernández es el único futbolista de la historia en ganar dos sextetes (seis torneos, tres nacionales y tres internacionales, en un mismo año). El primero lo logró en 2020 con el Bayern Múnich y el segundo en 2025 con el París Saint-Germain.

