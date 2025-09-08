“Nos tocó la lotería”: Racing de Santander presentó a Gustavo Puerta en España

El mediocampista colombiano fue presentado oficialmente tras su debut soñado en la Segunda División de España, donde marcó el gol del triunfo 2-3 contra Almería. Foto: EFE - ROMÁN G. AGUILERA

El mediocampista colombiano Gustavo Puerta ya luce como nuevo jugador del Racing de Santander. El club cántabro lo presentó este lunes de manera oficial, apenas un día después de su estreno soñado en la segunda división de España: ingresó como titular frente al Almería y marcó el tanto que selló el triunfo 2-3 en condición de visitante.

Durante el acto de presentación, Puerta agradeció la confianza de la institución y prometió responder dentro del campo a la inversión realizada. “El club ha hecho un gran esfuerzo en adquirir mis derechos. Ahora me corresponde retribuirlo con rendimiento y compromiso”, señaló el futbolista, que llega procedente del Hull City tras un paso accidentado por Inglaterra.

Chema Aragón, director deportivo del Racing, explicó que la operación se cerró en condiciones más favorables de lo que se especuló en Alemania. “No pagamos las cifras que se publicaron. La negociación fue por mucho menos y aún un porcentaje pertenece al Bayer Leverkusen”, aclaró, al tiempo que admitió que no esperaba poder concretar la llegada del colombiano: “Fue ese caramelito que aparece al final del mercado. No pensábamos que estuviera a nuestro alcance”.

El dirigente también valoró lo mostrado por Puerta en su estreno, aunque reconoció que la inactividad de casi dos meses le pasó factura en el primer tiempo. “La segunda parte fue distinta, ahí vimos al jugador que puede darle ritmo al equipo y que tiene llegada. Más allá del gol, creemos que nos tocó la lotería con Gustavo”, subrayó Aragón.

Puerta, de 21 años, firmó contrato hasta 2029 y está llamado a convertirse en pieza clave del mediocampo racinguista. Su fichaje, tasado en 3,5 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt, representa una apuesta a largo plazo para un club que busca consolidarse en la categoría y proyectar nuevamente talento en el fútbol español.

