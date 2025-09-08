Eliminatorias al Mundial 2026: así se jugará la última fecha en Sudamérica

Con seis selecciones ya clasificadas al Mundial 2026, la atención estará en la pelea por el séptimo lugar entre Venezuela y Bolivia, que se define este martes en simultánea. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegan a su fin este martes 9 de septiembre con la disputa de la fecha 18. Seis selecciones ya tienen asegurado su lugar en la cita orbital —Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay—, pero aún queda un cupo pendiente: el repechaje internacional.

La definición estará entre Venezuela y Bolivia, séptima y octava de la tabla respectivamente, que se enfrentan a rivales de peso en una jornada que se jugará en simultánea. Todos los partidos comenzarán a las 6:30 p.m. en horario de Colombia, Ecuador y Perú, y a las 7:30 p.m. en Chile, Venezuela y Bolivia.

El duelo que concentra las miradas será el de Venezuela frente a Colombia en Maturín, donde la Vinotinto tiene la oportunidad histórica de alcanzar su primer repechaje mundialista. Con 18 puntos y una diferencia de gol de -7, el equipo de Fernando Batista depende de sí mismo para quedarse con el séptimo lugar y mantener vivo el sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Por su parte, Bolivia recibirá a Brasil en La Paz, con la obligación de ganar y esperar que Venezuela no sume. La Verde tiene un punto menos (17) y su saldo de goles (-19) lo deja en desventaja. El conjunto boliviano ya sabe lo que es participar en la máxima cita del fútbol: lo hizo en tres ocasiones, en 1930, 1950 y 1994, aunque nunca logró superar la fase de grupos.

La jornada también tendrá otros choques de alto nivel, aunque sin mayores repercusiones en la tabla: Ecuador recibirá a Argentina en Quito, Chile enfrentará a Uruguay en Santiago, y Perú jugará contra Paraguay en Lima.

Programación completa de la fecha 18

Ecuador vs. Argentina⏰ 5:45 p.m.📺 Transmisión: Ditu Sports 5, Gol Caracol Venezuela vs. Colombia⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Ditu Sports, Gol Caracol Bolivia vs. Brasil⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 2 Perú vs. Paraguay⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 3 Chile vs. Uruguay⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 4

