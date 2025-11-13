Logo El Espectador
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 20: estos son los ocho finalistas

Este jueves se cerró la primera fase del campeonato y ya todo quedó dispuesto para los cuadrangulares.

Fernando Camilo Garzón
14 de noviembre de 2025 - 02:51 a. m.
Foto: DIM, vía X
Se cerró oficialmente la fase regular de la Liga BetPlay II-2025 y, tras una jornada vibrante y simultánea en nueve estadios, todo quedó listo este jueves para dar paso a los cuadrangulares semifinales.

Con los ocho clasificados ya definidos y el punto invisible asignado, ahora todas las miradas se trasladan al sorteo, en el que se conocerá la conformación de los grupos y el camino que cada equipo deberá recorrer rumbo a la final del segundo semestre.

Los ocho clasificados

La fase regular dejó a Independiente Medellín como el gran líder con 40 puntos y una sólida diferencia de gol de +18, asegurando así el primer “punto invisible” para los cuadrangulares. El otro quedó en manos del Deportes Tolima, segundo con 38 unidades y +13, gracias a un cierre firme que le permitió superar a Atlético Nacional, que terminó tercero con 37 puntos y +14. En la cuarta casilla se ubicó Bucaramanga, también con 37, pero con una diferencia de gol menor (+11), completando el grupo de cabeza fuerte que llegará a las semifinales con ritmo y jerarquía.

En el segundo bloque aparecen dos equipos que sostuvieron campañas muy estables: Junior, quinto con 35 puntos y +10, y la revelación del semestre, Fortaleza, sexto con 35 y +6, que por primera vez en su historia se mete entre los ocho mostrando un estilo valiente y competitivo. Más atrás, con sufrimiento pero haciendo la tarea, Santa Fe alcanzó la séptima plaza con 31 puntos y +4, mientras que el último boleto quedó en manos de América, octavo con 29 unidades y +4, clasificando por diferencia de gol sobre Alianza, que terminó noveno con los mismos 29 pero un registro inferior (+2).

Fuera del top-8 quedaron también Águilas Doradas, décimo con 27 puntos y +1, y Once Caldas, undécimo con 27 pero -3, ambos sin margen para el milagro en la última fecha. Más atrás, Millonarios fue una de las grandes decepciones, cerrando duodécimo con 26 puntos y -3. El grupo lo completan Llaneros (25, -8), Deportivo Cali (21, -6), Unión Magdalena (21, -10), Envigado (20, -4), Pasto (19, -2), Pereira (18, -17), Chicó (16, -15) y La Equidad (14, -15), equipos que ya piensan en el 2026 tras un semestre lleno de contrastes.

Así quedó la tabla

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares

  • GRUPO A: Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali.
  • GRUPO B: Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

