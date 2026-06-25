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Golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich fue elegido como el mejor de la temporada

Con todo conquistado a nivel local en su primera temporada, el objetivo del guajiro al volver del Mundial 2026 será ganar la Champions League.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de junio de 2026 - 06:00 p. m.
Luis Díaz anotándole al arquero Frederik Rönnow durante la fecha 12 de la Bundesliga en el partido entre Bayern Múnich y Unión Berlín el sábado 8 de noviembre de 2025.
Luis Díaz anotándole al arquero Frederik Rönnow durante la fecha 12 de la Bundesliga en el partido entre Bayern Múnich y Unión Berlín el sábado 8 de noviembre de 2025.
Foto: EFE - Filip Singer
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Aún lejos de su club en Alemania, el colombiano Luis Díaz sigue ganando reconocimientos en el fútbol teutón. Esta vez el gol de la estrella de la selección de Colombia contra Unión Berlín, por la fecha 12 de la Bundesliga, anotado el 8 de noviembre de 2025, fue elegido como el mejor de la temporada.

El famoso tanto ya había sido reconocido como el mejor del año en el balompié alemán y sirvió para lograr el empate 2-2 de Bayern Múnich a domicilio. Un punto que hizo parte de los 89 que cosechó el gigante de Baviera para conquistar la liga local, la número 36 en la historia del equipo.

El gol se recuerda por un pase largo del croata Josip Stanišić que parecía que se iba a ir por la línea de fondo. Sin embargo, Lucho se barrió para mantener el balón sobre la línea, desde el piso, eludir a un rival y colgar el balón en el ángulo superior izquierdo, el único lugar por donde podía entrar la pelota.

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‘Lucho’ Díaz, una de las figuras bávaras

Esta anotación de Díaz fue elegida por los aficionados de Bayern, obteniendo más de la mitad de los votos. El tanto superó en el conteo final a otros destacados goles de sus compañeros, Harry Kane y Michael Olise.

Este galardón exalta aún más la grandiosa primera temporada que tuvo Luis Díaz con Bayern Múnich. A pesar de quedar eliminado en las semifinales de la UEFA Champions League, Díaz fue determinante para los éxitos del club.

Además, el oriundo de Barrancas, en La Guajira, consiguió 26 goles y 19 asistencias en todas las competiciones que disputó. Adicionalmente levantó tres títulos: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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