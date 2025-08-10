No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedó la tabla de los grupos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay femenina

La segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina dejó a Nacional como líder sólido del Grupo B y a Orsomarso en la cima del Grupo A, mientras el clásico bogotano sigue en suspenso por hechos de violencia.

Redacción Deportes
10 de agosto de 2025 - 07:24 p. m.
Foto: Atlético Nacional
La segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina dejó goles, sorpresas y también un partido pendiente que sigue dando de qué hablar. Este sábado se jugaron tres de los cuatro compromisos programados; el único ausente fue el clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, aplazado por solicitud de la Alcaldía tras los hechos de violencia entre hinchas en el Movistar Arena el miércoles pasado en el concierto de Damas Gratis.

Orsomarso pegó fuerte, Cali e Inter siguen sin ganar

En Itagüí, Orsomarso dio el golpe de la jornada al imponerse 0-3 sobre Deportivo Independiente Medellín. Karen Urrutia, Natalia Orozco y Yudy Aguilar firmaron la goleada que deja al conjunto vallecaucano en lo más alto del grupo.

Más temprano, en Palmira, Deportivo Cali y Atlético Internacional igualaron 0-0 en un duelo trabado y con pocas opciones. Ninguno de los dos conoce la victoria en esta fase.

Nacional mantiene el paso perfecto

En el Pascual Guerrero, Atlético Nacional reafirmó su etiqueta de favorito con un sólido 0-3 ante América de Cali. Lizeth Ocampo, Karina Valencia y Sara Martínez sellaron el triunfo que mantiene a las antioqueñas con puntaje perfecto.

El clásico capitalino Santa Fe vs. Millonarios, clave para la lucha por el segundo lugar, se jugará el próximo lunes 18 de agosto a las 4:00 p.m. en el Estadio de Techo.

Tabla de posiciones de los grupos cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina

Temas recomendados:

Fútbol colombiano

Liga BetPlay

Fútbol femenino

Millonarios

Santa Fe

Atlético Nacional

Clásico Capitalino

América

Deportivo Cali

Tabla de posiciones

Cuadrangulares Liga BetPlay femenino

 

