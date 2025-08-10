Así va la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos del domingo

Bryan Castrillón marcó el gol del empate del líder Junior en su visita a Envigado, este domingo. Foto: @JuniorClubSA

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay va a toda velocidad. Varios equipos han jugado ya seis partidos y mientras unos comienzan a acercarse al puntaje para clasificar, otros siguen muy lejos y están amenazados por la eliminación.

Este fin de semana se jugó casi toda la sexta fecha del campeonato de primera división. La jornada arrancó con el empate 1-1 entre Unión Magdalena y Deportivo Pasto, en Santa Marta.

El viernes Atlético Nacional venció 3-0 a Alianza Valledupar. El equipo verdolaga jugó como local en Envigado debido a que el estadio Atanasio Girardot era sede de algunos eventos de la Feria de las Flores.

Después, Millonarios y Deportivo Cali protagonizaron un duelo muy intenso y emocionante, que terminó 3-3. En su cuarta presentación en el torneo, los embajadores sumaron su primer punto y siguen coleros.

El sábado Once Caldas, que tampoco arranca en el campeonato local, igualó 1-1 con Águilas Doradas y América perdió en su casa con Deportes Tolima. Albos y escarlatas parecen darle prioridad a la Copa Sudamericana, en la que juegan esta semana los partidos de ida de los octavos de final.

El campeón cayó en Bucaramanga

Santa Fe, que estaba invicto este semestre, perdió 2-1 en su visita al Bucaramanga, en un duelo de ida y vuelta, muy dinámico y con emociones en las dos áreas.

Junior, en cambio, mantuvo su buena racha y aunque comenzó perdiendo, se llevó un empate de su visita a Envigado. Fortaleza, que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos, igualó 0-0 con el Deportivo Pereira, en el estadio de Techo.

En el cierre de la jornada dominical, un gol de Ménder García le dio la victoria al Medellín en campo de Llaneros de Villavicencio. El poderoso reacciona tras un arranque de Liga dubitativo.

Este lunes 11 de agosto, Chicó y Equidad se enfrentan en el estadio La Independencia, de Tunja, desde las 8:00 p.m..

Así va la tabla de la Liga BetPlay

Pos. Equipo PTS. PJ DG 1 Junior 14 6 8 2 Nacional 11 6 6 3 Llaneros 11 6 4 4 Fortaleza 10 6 2 5 Medellín 10 6 1 6 Tolima 10 6 1 7 Santa Fe 9 6 1 8 Pereira 8 6 0 9 B/manga. 7 4 2 10 Envigado 6 5 0 11 Cali 6 6 -4 12 Pasto 5 3 1 13 Chicó 5 5 -1 14 Equidad 5 5 -2 15 Unión 5 5 -4 16 Alianza 5 6 -5 17 América 4 4 -1 18 Águilas 4 6 -2 19 O. Caldas 2 5 -4 20 Millonarios 1 4 -3

