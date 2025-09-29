Pafos vs. Bayern Múnich: hora, TV y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Champions

Luis Díaz (der.), en el partido de Bayern Múnich este fin de semana en la Bundesliga. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el estreno con triunfo 3-1 sobre Chelsea en la primera fase de la Champions League, el equipo de Luis Díaz afronta un nuevo reto europeo. El gigante alemán llega fortalecido después de un debut convincente y ahora se prepara para medirse ante el Pafos de Chipre, un rival con menos cartel pero con la ilusión de sorprender en el torneo más prestigioso del continente. Será una oportunidad para que el colombiano siga consolidando su influencia en el ataque, en un calendario exigente que apenas comienza.

El encuentro supone también un contraste de estilos: la jerarquía de un club histórico frente al entusiasmo de un debutante que buscará hacerse notar. Para Díaz y sus compañeros, la consigna es no confiarse, pues en la Champions ningún rival es menor. La segunda jornada de la Liguilla se perfila como un examen de continuidad, en el que se pondrá a prueba la capacidad del equipo para mantener el ritmo competitivo y reafirmarse como aspirante serio al título.

Bayern visita a Pafos: horario del partido de la Champions League

El duelo entre Pafos y Bayern por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League podrá verse en Colombia a través de Disney+, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. El compromiso está programado para disputarse este martes a las 2:00 p.m. (hora colombiana), en simultáneo con otros encuentros de la jornada europea.

Será la oportunidad para seguir nuevamente a Luis Díaz en la competencia más importante de clubes, después del debut con victoria frente al Chelsea.

Luis Díaz y un arranque soñado en Bayern Múnich

Luis Díaz ha tenido un inicio brillante en el Bayern desde su llegada procedente del Liverpool, respaldado por unas estadísticas que muestran su peso inmediato en el equipo. En la Bundesliga ya suma cinco partidos, tres goles y tres asistencias en 430 minutos, consolidándose como una de las figuras más desequilibrantes del conjunto bávaro. Su aporte no se limita al campeonato local: en la Copa de Alemania jugó un partido completo (90’), mientras que en la Champions League ya disputó 90 minutos en el estreno. A esto se suma su impacto en la DFL-Supercup, en la que en 90 minutos aportó un gol y redondeó una actuación destacada.

En total, Díaz acumula ocho partidos oficiales con el Bayern, cuatro goles, tres asistencias y 700 minutos en cancha, cifras que confirman su rápida adaptación y su rol protagónico en el ataque. Su reciente gol frente al Werder Bremen, el tercero en apenas cinco jornadas de Bundesliga, refleja la confianza con la que atraviesa este nuevo capítulo de su carrera.

El colombiano no solo ha respondido con goles, sino también con creatividad y sacrificio, convirtiéndose en una pieza esencial para las aspiraciones del gigante alemán esta temporada.

Más partidos de la segunda fecha de la Champions League

La segunda jornada de la Champions League presenta duelos de alto voltaje. Real Madrid visitará al Kairat de Kazajistán en un partido en el que el vigente campeón buscará mantener su jerarquía frente a un rival que intentará hacerse fuerte en casa. Otro de los encuentros llamativos será el que enfrente al Barcelona con el PSG, un clásico moderno del torneo que promete espectáculo y que pondrá cara a cara a dos plantillas cargadas de estrellas.

También habrá atención especial en los choques con presencia colombiana. Chelsea recibirá al Benfica, donde Richard Ríos podría tener minutos importantes en un escenario de máxima exigencia. Al mismo tiempo, Liverpool visitará al Galatasaray en Turquía, club en el que milita Dávinson Sánchez, defensor que ha sido clave en la zaga del conjunto otomano. Estos cruces no solo aportan el atractivo de grandes equipos en acción, sino también la oportunidad de ver a los futbolistas cafeteros dejar huella en la competencia más prestigiosa de Europa.

Martes 30 de septiembre de 2025

11:45 a.m. – Kairat vs Real Madrid

11:45 a.m. – Atalanta vs Club Brujas

2:00 p.m. – Marsella vs Ajax

2:00 p.m. – Inter vs Slavia Praga

2:00 p.m. – Chelsea vs Benfica

2:00 p.m. – Galatasaray vs Liverpool

2:00 p.m. – Pafos vs Bayern

2:00 p.m. – Bodø/Glimt vs Tottenham

Miércoles 1 de octubre de 2025

11:45 a.m. – Atlético de Madrid vs Frankfurt

11:45 a.m. – Qarabag vs Kopenhague

2:00 p.m. – Union Saint-Gilloise vs Newcastle

2:00 p.m. – Mónaco vs Manchester City

2:00 p.m. – Dortmund vs Athletic

2:00 p.m. – Napoli vs Sporting Lisboa

2:00 p.m. – Villarreal vs Juventus

2:00 p.m. – Arsenal vs Olympiacos

2:00 p.m. – Barcelona vs PSG

2:00 p.m. – Leverkusen vs PSV

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador