Colombia vs. Arabia Saudita sub-20: posible titular, TV y dónde ver en vivo

Colombia inicia su camino en el Mundial Sub-20 con la ilusión de dar un golpe de autoridad en Chile. Bajo la dirección de César Torres, la tricolor se estrena frente a Arabia Saudita en un torneo que reúne a las futuras figuras del fútbol mundial y que representa un nuevo reto para una generación que quiere dejar huella. El Grupo F, compartido también con Noruega y Nigeria, pondrá a prueba el carácter y la preparación de un equipo que carga con el recuerdo de aquel histórico tercer puesto en 2003 y la ambición de volver a figurar en la élite juvenil.

La primera fase se jugará íntegramente en el Estadio Fiscal de Talca, escenario que recibirá a una Colombia que llega con una base consolidada desde el Sudamericano Sub-20 y con refuerzos que buscan aprovechar la oportunidad. Más allá de las bajas por lesión o disciplina, el plantel se presenta con un aire renovado y con la expectativa de cumplir el sueño compartido de millones: competir al más alto nivel y acercarse al título. La historia de este equipo apenas comienza y el debut marcará la pauta de lo que puede ser su recorrido en el campeonato.

Colombia vs. Arabia Saudita: horario del partido en el Mundial Sub-20

El debut de la selección de Colombia contra Arabia Saudita está programado para este lunes a las 6:00 p.m., hora colombiana, un horario ideal para que los aficionados en el país puedan seguir de cerca el arranque del equipo en la Copa Mundial de Chile. El duelo marcará la primera salida del Grupo F, un escenario en el que la tricolor quiere empezar a mostrar sus credenciales.

El compromiso será transmitido por la señal del Gol Caracol de Caracol Televisión, el canal oficial de la selección. Además, los hinchas tendrán la opción de verlo de manera gratuita a través del streaming en la aplicación ditu, lo que amplía las alternativas para no perderse un solo minuto del estreno de los dirigidos por César Torres.

El posible XI de César Torres para enfrentar a Arabia

La posible formación de Colombia para el debut en el Mundial Sub-20 tendría a Jordan García bajo los tres palos, respaldado por una línea defensiva con Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala. En el medio, el equilibrio lo aportarían Kener González, José Cavadía y Jordan Barrera, mientras que por los costados estarían Jhon Rentería y Óscar Perea para darle amplitud y velocidad al ataque. En punta, Emilio Aristizábal se perfila como el referente ofensivo, un once que combina experiencia en torneos juveniles con la irrupción de nuevos talentos.

Este equipo se arma a partir de la convocatoria completa de 21 jugadores que incluye a arqueros como Jordan García (Fortaleza), Alexéi Rojas (Arsenal FC, Inglaterra) y Luis Mena (Atlético Huila); defensores como Simón García (Atlético Nacional), Yeimar Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Juan Arizala (Independiente Medellín) o Carlos Sarabia (Millonarios); volantes de proyección como Kener González (América de Cali), José Cavadía (América de Cali) y Jordan Barrera (Botafogo, Brasil); y delanteros con presente internacional como Óscar Perea (AVS Futebol, Portugal) o Jhon Rentería (Sarmiento, Argentina). Una nómina amplia que le da a César Torres variantes para afrontar con ambición este campeonato.

Así será el camino de Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile

El debut de Colombia en el Mundial Sub-20 será este lunes 29 de septiembre a las 6:00 p.m. frente a Arabia Saudita, un partido clave para empezar con confianza en el Grupo F. Luego, la tricolor tendrá su segunda salida el jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m. contra Noruega, un rival europeo que pondrá a prueba la solidez del equipo de César Torres en el Estadio Fiscal de Talca.

El cierre de la fase de grupos será el domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m. frente a Nigeria, selección tradicionalmente fuerte en estas categorías. Estos tres partidos definirán el destino de Colombia en el campeonato y marcarán el camino hacia los octavos de final, donde los márgenes de error serán mínimos.

