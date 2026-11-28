El duelo en el estadio Centenario también tendrá un ingrediente especial: será una reedición de la final de 1968, cuando ambos equipos se enfrentaron por el…

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan esta tarde en Montevideo por el título de la Copa Conmebol Libertadores 2026 , en una final que reúne a dos históricos del fútbol sudamericano. El Verdão busca ampliar su palmarés y conquistar su cuarta corona continental, mientras que el Pincha quiere levantar el trofeo por quinta vez y poner fin a una espera que se extiende desde 2009.

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Palmeiras 0-0 Estudiantes, en vivo: siga el minuto a minuto de la final de Libertadores 2026

El duelo en el estadio Centenario también tendrá un ingrediente especial: será una reedición de la final de 1968, cuando ambos equipos se enfrentaron por el título y Estudiantes se quedó con el primero de sus cuatro campeonatos. Con 60.200 entradas agotadas, Montevideo se prepara para recibir una definición que tendrá al colombiano Jhon Arias como uno de los protagonistas de Palmeiras.

Siga acá el minuto a minuto de la final de la Copa Libertadores:

10’ ⏱️ PALMEIRAS🟢🟢🟢 0-0 ESTUDIANTES 🔴🔴🔴: Los argentinos mantienen el bloque defensivo de manera sólida, sin conceder espacios cerca del área de Muslera. El primer remate al arco llegó de parte del pincha a través de un cabezazo de Guido Carrillo que se fue por encima.

05’ ⏱️ PALMEIRAS🟢🟢🟢 0-0 ESTUDIANTES 🔴🔴🔴: Los primeros minutos son de Palmeiras con el dominio de la posesión. Por ahora busca los espacios a través de la circulación del balón, pero no ha conseguido transformarlo en opciones de gol.

01’ ⏱️ PALMEIRAS🟢🟢🟢 0-0 ESTUDIANTES 🔴🔴🔴: Ya rueda el balón en Uruguay.

Estudiantes también confirmó su once titular para la final de la Copa Libertadores. El equipo de Alexander Medina tendrá a Fernando Muslera en el arco, quien disputará en el estadio Centenario su último partido como futbolista profesional. La defensa estará conformada por Marco Rojo, Leandro González Pírez y Santiago Núñez, con Eros Mancuso y Gastón Benedetti como carrileros.

En el mediocampo estarán Alexis Castro y Ezequiel Piovi, mientras que Joaquín Burgos y Tiago Palacios acompañarán en ataque al referente ofensivo Guido Carrillo. Los colombianos Miguel Monsalve y Eduwin Cetré comenzarán el compromiso en el banco de suplentes.

Palmeiras confirma su formación titular para la final. El técnico portugués Abel Ferreira apuesta por Carlos Miguel en el arco y una línea de tres defensores conformada por Alexander Barboza, Murilo Cerqueira y Gustavo Gómez. Por los costados estarán Agustín Giay y Joaquín Piquerez como carrileros, mientras que en el mediocampo jugarán Lucas Evangelista y Marlon Freitas.

En ataque, el colombiano Jhon Arias será titular y acompañará a Ramón Sosa y José Manuel López, quien actuará como centrodelantero.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026

Hora: 3:00 p.m., hora de Colombia

TV: ESPN y Disney+

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