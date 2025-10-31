Palmeiras vs. Flamengo: cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras son los dos mejores equipos de Brasil en la actualidad. Foto: AFP - NELSON ALMEIDA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Palmeiras y Flamengo, dos pesos pesados del fútbol brasileño, se enfrentarán por el título de la Copa Libertadores 2025. Será un mano a mano entre dos potencias que ya se citaron hace cuatro años en otra definición de la Gloria Eterna.

Flamengo llegó a esta instancia tras eliminar a Racing Club en una serie cerrada. En la ida, disputada en el Maracaná, el equipo de Filipe Luis se impuso 1-0 gracias a un gol del colombiano Jorge Carrascal, quien fue la gran figura de la noche.

La vuelta, en Avellaneda, fue dramática. Racing impuso un ritmo alto y presionó con insistencia, pero el cuadro carioca resistió los embates y pudo mantener su portería en cero. El tanto de Carrascal fue suficiente para sellar el boleto a la gran final.

Del otro lado, Palmeiras protagonizó una remontada que ya forma parte de la historia de la competición. Tras caer 3-0 ante Liga de Quito en Ecuador, el equipo dirigido por Abel Ferreira necesitaba una hazaña. Y la consiguió. Con el Allianz Parque a reventar, el “Verdão” firmó un contundente 4-0.

El técnico portugués había prometido una “noche mágica” y cumplió. Los goles de Ramón Sosa y Bruno Fuchs en el primer tiempo devolvieron la esperanza; luego, un doblete de Raphael Veiga completó la remontada y desató la locura en São Paulo.

El próximo sábado 29 de noviembre, el continente tendrá los ojos puestos en Lima (Perú). El estadio Monumental, hogar del Club Universitario de Deportes. El escenario cuenta con una capacidad de 80.093 espectadores y será escenario de una final 100% brasileña.

En 2021, en Montevideo, Palmeiras y Flamengo también definieron una Copa Libertadores. En esa ocasión fue el Verdão el que levantó el trofeo gracias a los goles de Raphael Veiga y Deyverson (2-1). Gabriel Barbosa había marcado el empate parcial para los cariocas.

La final de este año, que puede ser la revancha del Mengão o el tercer título de Libertadores para Ferreria con el club paulista, quedó agendada para el próximo 29 de noviembre, con hora aún por confirmar. En Colombia la final continental contará con transmisión de ESPN y Disney+.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador