Bayern vs. Leverkusen: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga

El calendario del Bayern Múnich no da tregua. Tras avanzar en la Copa de Alemania a mitad de semana, el equipo dirigido por Vincent Kompany ya tiene la mira puesta en un nuevo desafío liguero: el Bayer Leverkusen, en el duelo más atractivo de la novena fecha de la Bundesliga.

Este partido tendrá lugar este sábado en el Allianz Arena, donde los bávaros buscarán mantener su extraordinario arranque de campeonato. En frente tendrán a un rival que viene de menos a más y que cuenta con una defensa sólida.

Bayern lidera el torneo alemán con un andar perfecto, pues de 24 puntos posibles se los ha llevado todos, producto de ocho victorias consecutivas. Su ventaja de cinco unidades sobre Leipzig -segundo mejor clasificado- le da cierta tranquilidad.

El Leverkusen, bajo la dirección del danés Kasper Hjulmand, se ubica en la quinta posición con 19 puntos y llega con una racha de cuatro victorias consecutivas. Ambos equipos atraviesan un buen momento, lo que convierte este duelo en una prueba de fuego.

Entre las grandes figuras del conjunto bávaro destaca el colombiano Luis Díaz, quien ha tenido un arranque de temporada espectacular. Ha disputado los 14 compromisos del Bayern en todas las competencias, incluyendo los ocho de Bundesliga.

El extremo guajiro se ha consolidado como una pieza esencial en el esquema de Vincent Kompany. Sus números lo respaldan: cinco goles y cuatro asistencias en liga, además de un tanto reciente en la Copa de Alemania frente al Colonia.

Con 1.168 minutos en cancha, es el jugador con más participación en el plantel bávaro en la presente temporada, superando incluso al goleador del equipo, el inglés Harry Kane (1.163’), y al otro extremo titular, el francés Michael Olise (1.156’).

Por su parte, el Leverkusen llega en alza. Tras un arranque de temporada en el que prescindió del técnico Erik ten Hag de manera repentina, encontró con Hjulmand un estado de forma favorable. Con una defensa integrada por Edmond Tapsoba y Jarrel Quansah espera contener el ataque bávaro.

La intensidad no terminará para el Bayern tras este duelo, pues la semana entrante se medirá con el Paris Saint-Germain en la cuarta fecha de la Liga de Campeones. Para Kompany será clave administrar las cargas del plantel y así evitar lesiones.

Fecha: sábado 1 de noviembre

Hora: 10:30 p.m.

Lugar: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

TV: Disney+.

