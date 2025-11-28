¡Clasificadas! Colombia avanza a cuartos del Mundial de Futsal: ahora va contra Argentina

Diana Celis celebra un gol con Colombia en el Mundial Femenino de Futsal. Foto: FIFA via Getty Images - Aitor Alcalde - FIFA

Colombia logró una clasificación memorable este viernes al vencer 4-1 a Tailandia en el tercer juego de la fase de grupos del primer Mundial Femenino de Futsal, torneo que se disputa en Filipinas.

La tricolor llegaba al encuentro con la obligación de ganar. En el Grupo B, las dirigidas por Roberto Bruno sumaban una victoria ante Canadá (2-0) y una derrota frente a España (1-5).

Tailandia, con los mismos tres puntos, llegaba con mejor diferencia de gol tras vencer a las norteamericanas y caer ante las europeas.

Los goles de la tricolor

Desde el arranque, Colombia impuso su ritmo y su buen juego. Diana Celis abrió el marcador apenas al minuto tres, y poco después la capitana Merlin Salcedo amplió la ventaja al minuto siete. Sin embargo, Arriya Saetoen descontó para el equipo local al minuto 10, dejando el marcador 2-1 al descanso.

En la segunda mitad, la tricolor no bajó la intensidad. Merlin Salcedo volvió a aparecer para anotar el tercero al 22′, y Danna Rodríguez cerró la goleada con el 4-1 definitivo al 34' sellando así la clasificación a los cuartos de final.

Con este resultado, Colombia terminó segunda del Grupo B, con seis puntos y una diferencia de +1 gol. España, también con seis unidades, jugará más tarde ante Canadá, ya eliminada.

Próximo reto: Argentina

El siguiente desafío será nada menos que ante Argentina, líder invicta del Grupo A tras vencer a Marruecos (6-0), Polonia (3-2) y Filipinas (5-1).

El duelo por los cuartos de final se disputará el lunes 1 de diciembre, a las 5:00 a.m. (hora colombiana), en el PhilSports Arena, con transmisión por FIFA+.

El ganador enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Portugal e Italia/Irán.

