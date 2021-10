Paulo Sérgio: “Veo a Colombia con posibilidades de clasificar a Catar 2022″

Paulo Sérgio, que hizo parte de Brasil, equipo campeón del Mundial de Estados Unidos 1994, y que fue referente de escuadras en Alemania como el Bayern Leverkusen o el Bayern Múnich, estuvo conversando con varios medios latinoamericanos, entre ellos El Espectador, sobre el presente del fútbol sudamericano, de la Bundesliga y de algunos jugadores de la selección de Colombia.

Sobre Brasil y la transformación del fútbol en los últimos 30 años:

“Brasil en el 94 tenía un período delicado, donde no conseguía ganar un mundial hacia 24 años. El escenario del fútbol era otro. Había pasado a Alemania un año antes. Solo había tres jugadores extranjeros por equipo. Ahora hay colonias de extranjeros en los equipos. El mundo del deporte ha cambiado mucho por la globalización. (...) Ahora el Brasileirao y la selección tienen un buen presente, el primero con equipos en las finales de Libertadores y Sudamericana, y la segunda con la clasificación al mundial casi asegurada”.

Sobre el partido contra Colombia y la posibilidad de ir a Catar 2022

“Brasil no jugó bien contra Colombia. La importancia de los jugadores obligaba a hacer otra cosa completamente diferente. Colombia hizo un partido aguerrido, fuerte, donde tenía ganas de vencer. Tienen un buen equipo y una buena oportunidad para clasificar al mundial.

Colombia ha tenido un buen fútbol. Tiene un equipo que puede jugar bonito, que es agresivo. Es lógico que estos jugadores tienen más experiencia y por eso se abren más espacio a nivel mundial. Y eso pasa a nivel sudamericano porque también hay argentinos, ecuatorianos y chilenos en la Bundesliga”.

Sobre Luis Díaz y el rumor de cambiar de club en Europa

“Luis Díaz es un jugador que puede jugar en el Bayern Múnich. Ese equipo tiene volantes importantes y sobre todo en esa posición. Está Koeman, Gnabry, y no sé si lo compren por eso. (…) Pienso que para él, si tiene una posibilidad en la Roma de Mourinho, es mejor pues tendrá mayores probabilidades de jugar”.

Sobre James Rodríguez

“He acompañado un poco las noticias de James. Tengo una foto con él cuando estuvo en Bayern Múnich. Un gran jugador. Pienso que la cabeza no funciona, no tiene la concentración para hacer lo que debe hacer. Él tiene potencial y un buen nivel, pero siento que a veces no tiene ganas. Juega un partido bien, otro mal, otro regular. Tienes que tener siempre la cabeza bien, sino no vas a lograr un buen nivel”.

Sobre Robert Lewandowski y Erling Haaland, referentes de la Bundesliga

Son jugadores diferentes, diversos. Lewandowski ya tiene 33 años, tiene experiencia y una concentración impresionantes. Me llama mucho la atención como juega porque puede ser un ejemplo para todos. Todos estos años siempre ha tenido esas ganas de ser referente. Y Haaland, por otro lado, es un chico de 21 años que también quiere ganar. Hay que mirar a futuro qué puede pasar con él.