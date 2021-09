Pelé salió de la UCI y se recupera satisfactoriamente de su operación de colon

El Rey Pelé dejó la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital paulista donde se recupera de una cirugía en la que le retiraron un tumor sospechoso.

Así fue anunciado este martes en la cuenta oficial de Instagram del astro brasileño, a través de un mensaje en el que el exfutbolista del Santos expresó que ya se encuentra bien y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

“Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No piensen ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que dedicó un minuto de su día en enviarme energía positiva. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. Pronto estaremos juntos”, aseguró Pelé.

El pasado lunes, Kely Nascimento, una de las hijas del Rey, ya había adelantado la buena noticia a través de sus redes sociales.

“Se está recuperando bien de la cirugía. Está sin dolor, de buen humor (¡¡Está un poco irritado porque solo puede comer gelatina, pero lo superará!!)”, señaló en tono de broma.

Además, dijo que Pelé, de 80 años, estaba “listo para salir de la UCI y e irse pronto, pronto a casa”.

La imagen, de una aparente videollamada con su hija, muestra a Pelé esbozando una media sonrisa y con gesto alegre.

“Es fuerte y terco”, agregó. “Y con la ayuda de todo el increíble equipo de (el hospital israelita Albert) Einstein, además de todo el amor, la energía y la luz que el mundo está enviando, ¡saldrá de esta!”, completó Kely Nascimento en el mensaje en el que también agradeció el apoyo.

El último parte del centro médico que lo trata data del viernes, cuando se informó que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, transitaba una recuperación “satisfactoria”, en estado “consciente, conversando activamente y manteniendo signos vitales dentro de la normalidad”.

O Rei fue operado el sábado 4 de setiembre para retirarle una “lesión sospechosa en el colon” detectada durante un chequeo de rutina.

Aunque el lunes después de la cirugía los médicos aseguraron que esperaban trasladarlo el día después a una habitación, Pelé duró más de una semana internado en la UCI.

Por ahora, son buenas las noticias que llegan desde Brasil. Habrá que seguir con atención la recuperación del tricampeón del mundo.