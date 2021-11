Perú venció a Venezuela y se metió en la pelea por un cupo directo a Catar 2022

Partido de emociones en Caracas. Venezuela, que recibía a Perú en el segundo partido de la jornada por las eliminatorias a Catar 2022, no pudo defender su localía y terminó cayendo por 2-1.

Perú parecía el local. La primera parte estuvo en gran medida protagonizada por el cuadro inca, que incluso fue el encargado de abrir el marcador al minuto 18 tras una jugada de contragolpe que terminó Gianluca Lapadula al definir de cabeza y vulnerar el arco defendido por Wuilker Fariñez, que era figura hasta ese entonces.

Venezuela intentó reaccionar, pero Perú mantuvo los hilos del partido y se fue al descanso con la ventaja en el estadio Olímpico de Caracas.

La selección vinotinto salió en la segunda mitad con la decisión de igualar el marcador y defender su localía. Y sobre el minuto 52, en una jugada también de contragolpe, Darwin Machís logró conectar un centro para lograr el tanto del empate.

Perú contó con suerte. En el minuto 65, de tiro libre, Christian Cueva marcó el segundo gol para su selección tras un leve desvío de la barrera que evitó que Faríñez pudiera retener el balón.

La celebración del cuadro inca iba a durar poco. Cuatro minutos después de volver a tener la ventaja en el marcador, una mano en su área decretó un penalti a favor de Venezuela. Darwin Machís, que quería su segundo gol, cobró y se encontró con Pedro Gallese, que adivinó el remate y atajó al lanzarse al palo de su mano derecha.

Venezuela terminó con la posesión, pero no tuvo profundidad y efectivada para hallar el tanto del empate. La noticia, además de la victoria de Perú, es que los dirigidos por Ricardo Gareca se metieron en la pelea por un cupo directo a Catar 2022 al llegar a 17 puntos y ubicarse cuartos, a falta de los partidos de Colombia vs. Paraguay y Chile vs. Ecuador.

Venezuela, que sigue última con siete puntos, jugará en la próxima fecha contra Bolivia, nuevamente en Caracas, mientras que Perú visitará a Colombia en Barranquilla.