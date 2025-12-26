¿Podrá llegar Falcao a Emelec de Ecuador?: esto es lo que se sabe hasta el momento

Radamel Falcao García jugó 28 partidos y marcó 11 goles con la camiseta de Millonarios. Cumplió su sueño de niño, vestir la camiseta del equipo de sus amores. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Radamel Falcao García continúa en la búsqueda de un equipo para disputar la próxima temporada. El delantero colombiano, que no juega de manera oficial desde su salida de Millonarios a mediados de 2025, despertó el interés de Emelec, uno de los clubes históricos del fútbol ecuatoriano.

La información fue confirmada por el periodista César Augusto Londoño, quien aseguró que el interés del conjunto azul es real, aunque todavía no hay un contacto directo con el jugador.

“Emelec hizo consultas y la idea gusta”, señaló el comunicador, que además, destacó que Falcao aún entrena y mantiene firme su deseo de seguir compitiendo a nivel profesional.

Por su parte, el delantero colombiano de 39 años dejó buenas sensaciones, recientemente, en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, donde marcó dos goles. En ese encuentro, el ‘tigre’ expresó su deseo de volver a las canchas. “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”, dijo.

Sin embargo, la llegada de Falcao a Emelec podría verse frenada por las sanciones que enfrenta el equipo ecuatoriano. El club atraviesa dificultades económicas y castigos de la FIFA que actualmente le impiden inscribir jugadores. Aun así, desde su entorno aseguran que la directiva evalúa alternativas para resolver la situación.

Otros equipos interesados en fichar a Falcao para la próxima temporada

Además del interés desde Ecuador, Argentina aparece como otra opción para el máximo goleador histórico de la selección de Colombia. Gimnasia y Esgrima de la Plata suena como otro de los equipos interesados en hacerse con el delantero colombiano. Sin embargo, por el momento no se conoce ninguna propuesta formal de algún club hacia el jugador.

El último partido oficial de Falcao fue el 19 de junio de 2025, en el clásico entre Millonarios e Independiente Santa Fe, encuentro que marcó la eliminación del conjunto embajador. Desde entonces, el delantero se tomó un tiempo para estar con su familia, sin dejar de entrenar en ciudades como Miami y Madrid.

La decisión final del delantero colombiano podría conocerse en las primeras semanas de enero, cuando el tigre defina el próximo capítulo de su histórica carrera.

