Por fin la UEFA se pronunció sobre el presunto caso de racismo en la Champions League

Según Vinícius Jr., el argentino Gianluca Prestianni lo llamó “mono” en el partido entre Real Madrid y Benfica.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
23 de febrero de 2026 - 04:30 p. m.
Gianluca Prestianni entrenando con Benfica en Portugal el 27 de enero de 2026 previo al duelo contra Real Madrid por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26.
Gianluca Prestianni entrenando con Benfica en Portugal el 27 de enero de 2026 previo al duelo contra Real Madrid por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26.
Foto: EFE - RUI MINDERICO
UEFA tomó cartas en el asunto y suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni para el partido de vuelta en los playoffs de la Champions League contra Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu de este miércoles 25 de febrero de 2026. Así lo comunicó oficialmente el Comité de Ética y Disciplina de la organización.

De acuerdo con la UEFA, esto atendió al nombramiento de un inspector de ética y disciplina, quien investigó las acusaciones de comportamiento discriminatorio de parte de Prestianni contra el brasileño Vinícius Jr. Todo esto ocurrió durante el compromiso de ida en el estadio Da Luz de Lisboa, Portugal.

¿Qué pasó entre Prestianni y Vinícius?

Después de marcar el 1-0 en el minuto 50, el futbolista de Real Madrid celebró bailando en una esquina del campo. El público local reaccionó arrojándole objetos al extremo izquierdo del club español.

Algunos jugadores de Benfica le recriminaron su actuación a Vini Jr. y fue en ese momento que el argentino Gianluca Prestianni, supuestamente, se tapó la boca con su camiseta y le dijo “mono” al madridista de 25 años de edad.

Inmediatamente, Vincícius se acercó al juez central francés François Letexier, quien activó el protocolo antiracismo y suspendió el partido por 10 minutos. Las acciones se reanudaron con Prestianni en campo sin amonestación.

¿Qué pasará con Gianluca Prestianni?

Los organizadores de la Champions precisaron que: “la suspensión provisional se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”.

Por parte de los directamente implicados, Vinícius dijo en zona mixta después del partido que no es una situación nueva en su carrera, pero nunca va a admitirla como algo normal en el fútbol y mucho menos en el deporte y la vida.

De su lado, Prestianni publicó ese mismo día una historia en Instagram escribiendo que nunca le dijo “mono” a Vini Jr. Si bien ambos se engancharon en una discusión en la que hubo insultos, ninguno de su parte fue racista.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

RICARDO BOTERO(81050)Hace 19 minutos
Vinicius primero provoca y luego se victimiza. Hasta que le salga su tate quieto.
